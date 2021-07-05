Суд по делам о конкуренции одобрил сделку Northam Platinum в рамках схемы Замбези

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Суд по делам о конкуренции одобрил присоединение компании Northam Platinum, зарегистрированной на Йоханнесбургской фондовой бирже (Johannesburg Stock Exchange, JSE), к так называемой схеме Замбези, в соответствии с которой Northam Platinum предлагает ускорить завершение сделки по программе расширения участия местного населения в бассейне Замбези в экономике, включая приобретение со стороны Northam Platinum всех выпущенных акций, которые еще не находятся в распоряжении горнодобытчика. Акционеры компании проголосуют за утверждение схемы Замбези 20 июля.

Предлагаемое присоединение к данной схеме происходит после досрочного погашения сделки по программе расширения участия местного населения в экономике и осуществления расширенной сделки по этой же программе.

Компания Northam Platinum хочет ускорить сроки завершения сделки по данной программе, включая приобретение всех выпущенных акций, которыми она владеет.

Сделка, если получит одобрение, будет реализована через схему Замбези и последующее исключение акций из листинга на основном рынке JSE.

Northam Platinum также предложила продлить сделку по программе расширения участия местного населения в экономике на 15 лет, включая предложенное ее материнской компанией Northam Holdings приобретение всех выпущенных акций Northam Platinum (за исключением казначейских акций) в обмен на рассмотрение схемы со стороны Northam Platinum.

Предлагаемая расширенная сделка по программе расширения участия местного населения в экономике восстановит долю собственности исторически обездоленных лиц в Northam Platinum до 26,5% (за вычетом казначейских акций) с акцентом на участие в этом сотрудников группы компаний Northam, а также принимающих ее на своей земле и затронутых ею сообществ.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





