Эксклюзив
L’ECOLE Van Cleef & Arpels: наша миссия - популяризировать ювелирную культуру
Франция с 19 мая этого года постепенно начала снимать карантинные ограничения с мест культурного отдыха, в том числе и с музеев. Всемирно известная Школа Высокого Ювелирного Искусства (L’ECOLE des Arts Joailliers) Van Cleef & Arpels стала одной...
05 июля 2021
«Я думаю, что выращенные в лаборатории бриллианты никогда не будут угрозой для природных бриллиантов», - утверждает Суреш Хатхирамани, управляющий директор Facets Singapore
Диамантер и отраслевой эксперт с глубокими познаниями в области драгоценных камней и ювелирных изделий, Суреш Хатхирамани (Suresh Hathiramani) прошел обучение также в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of America, GIA)...
28 июня 2021
MIUZ Diamonds – бриллианты со столетней историей
Московский ювелирный завод всегда славился своими мастерами, получая призы и дипломы “лучшего предприятия ювелирной торговли”. У одного из старейших предприятий России – две любопытные новости: недавний 100-летний юбилей со времени основания и полный...
21 июня 2021
Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее
Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...
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Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски
Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...
07 июня 2021
Суд по делам о конкуренции одобрил сделку Northam Platinum в рамках схемы Замбези
Предлагаемое присоединение к данной схеме происходит после досрочного погашения сделки по программе расширения участия местного населения в экономике и осуществления расширенной сделки по этой же программе.
Компания Northam Platinum хочет ускорить сроки завершения сделки по данной программе, включая приобретение всех выпущенных акций, которыми она владеет.
Сделка, если получит одобрение, будет реализована через схему Замбези и последующее исключение акций из листинга на основном рынке JSE.
Northam Platinum также предложила продлить сделку по программе расширения участия местного населения в экономике на 15 лет, включая предложенное ее материнской компанией Northam Holdings приобретение всех выпущенных акций Northam Platinum (за исключением казначейских акций) в обмен на рассмотрение схемы со стороны Northam Platinum.
Предлагаемая расширенная сделка по программе расширения участия местного населения в экономике восстановит долю собственности исторически обездоленных лиц в Northam Platinum до 26,5% (за вычетом казначейских акций) с акцентом на участие в этом сотрудников группы компаний Northam, а также принимающих ее на своей земле и затронутых ею сообществ.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished