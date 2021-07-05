Чернокожая южноафриканская бизнес-леди приобрела 30% акций в трех алмазных активах

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Чернокожая предпринимательница из Южной Африки Ямкела Макупула (Yamkela Makupula), инвестор в добычу аллювиальных алмазов, теперь владеет 30% акций трех алмазных активов, связанных с бывшей компанией Rockwell Diamonds.

Издание Mining Weekly сообщает, что Макупула, исполнительный директор международной юридической фирмы Diaz, Reus & Targ в Африке, лично инвестировала в Northern Spark, Nastoplex и Pioneer Tender House.

Northern Spark и Nastoplex - алмазодобывающие компании, а Pioneer Tender House – торговая компания.

«В алмазной отрасли почти нет женщин на руководящем уровне, и это делает эти инвестиции очень важными для нас, - сказал акционер и главный исполнительный директор Nastoplex Линдон Де Мейон (Lyndon De Meillon). - Отрасль добычи аллювиальных алмазов обладает огромным потенциалом для улучшения положения сельских общин в беднейших частях Южной Африки за счет создания столь необходимых рабочих мест».

«В ходе наших переговоров с Ямкелой Макупулой она сразу осознала проблемы, с которыми мы сталкиваемся, а также потенциал отрасли для изменения жизни сообществ путем создания рабочих мест», - отметил он.

Средняя стоимость алмазов на рудниках, в которых приобрела доли Ямкела Макупула, составляет около 3 000 долларов за карат.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





