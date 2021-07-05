Эксклюзив
L’ECOLE Van Cleef & Arpels: наша миссия - популяризировать ювелирную культуру
Франция с 19 мая этого года постепенно начала снимать карантинные ограничения с мест культурного отдыха, в том числе и с музеев. Всемирно известная Школа Высокого Ювелирного Искусства (L’ECOLE des Arts Joailliers) Van Cleef & Arpels стала одной...
05 июля 2021
«Я думаю, что выращенные в лаборатории бриллианты никогда не будут угрозой для природных бриллиантов», - утверждает Суреш Хатхирамани, управляющий директор Facets Singapore
Диамантер и отраслевой эксперт с глубокими познаниями в области драгоценных камней и ювелирных изделий, Суреш Хатхирамани (Suresh Hathiramani) прошел обучение также в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of America, GIA)...
28 июня 2021
MIUZ Diamonds – бриллианты со столетней историей
Московский ювелирный завод всегда славился своими мастерами, получая призы и дипломы “лучшего предприятия ювелирной торговли”. У одного из старейших предприятий России – две любопытные новости: недавний 100-летний юбилей со времени основания и полный...
21 июня 2021
Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее
Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...
14 июня 2021
Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски
Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...
07 июня 2021
Чернокожая южноафриканская бизнес-леди приобрела 30% акций в трех алмазных активах
Издание Mining Weekly сообщает, что Макупула, исполнительный директор международной юридической фирмы Diaz, Reus & Targ в Африке, лично инвестировала в Northern Spark, Nastoplex и Pioneer Tender House.
Northern Spark и Nastoplex - алмазодобывающие компании, а Pioneer Tender House – торговая компания.
«В алмазной отрасли почти нет женщин на руководящем уровне, и это делает эти инвестиции очень важными для нас, - сказал акционер и главный исполнительный директор Nastoplex Линдон Де Мейон (Lyndon De Meillon). - Отрасль добычи аллювиальных алмазов обладает огромным потенциалом для улучшения положения сельских общин в беднейших частях Южной Африки за счет создания столь необходимых рабочих мест».
«В ходе наших переговоров с Ямкелой Макупулой она сразу осознала проблемы, с которыми мы сталкиваемся, а также потенциал отрасли для изменения жизни сообществ путем создания рабочих мест», - отметил он.
Средняя стоимость алмазов на рудниках, в которых приобрела доли Ямкела Макупула, составляет около 3 000 долларов за карат.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished