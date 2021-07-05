Эксклюзив
L’ECOLE Van Cleef & Arpels: наша миссия - популяризировать ювелирную культуру
Франция с 19 мая этого года постепенно начала снимать карантинные ограничения с мест культурного отдыха, в том числе и с музеев. Всемирно известная Школа Высокого Ювелирного Искусства (L’ECOLE des Arts Joailliers) Van Cleef & Arpels стала одной...
05 июля 2021
«Я думаю, что выращенные в лаборатории бриллианты никогда не будут угрозой для природных бриллиантов», - утверждает Суреш Хатхирамани, управляющий директор Facets Singapore
Диамантер и отраслевой эксперт с глубокими познаниями в области драгоценных камней и ювелирных изделий, Суреш Хатхирамани (Suresh Hathiramani) прошел обучение также в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of America, GIA)...
28 июня 2021
MIUZ Diamonds – бриллианты со столетней историей
Московский ювелирный завод всегда славился своими мастерами, получая призы и дипломы “лучшего предприятия ювелирной торговли”. У одного из старейших предприятий России – две любопытные новости: недавний 100-летний юбилей со времени основания и полный...
21 июня 2021
Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее
Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...
14 июня 2021
Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски
Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...
07 июня 2021
Выставка «Драгоценности Эмиратов» завершилась увеличением посещаемости на 30% по сравнению с предыдущей выставкой
Эмиратским брендам и дизайнерам удалось привлечь внимание посетителей широким спектром традиционных и современных коллекций ювелирных изделий и изделий из золота, а местные компании, принявшие участие в мероприятии, продемонстрировали последние тенденции в производстве золотых украшений и часов, бриллиантов и драгоценных камней, а также лучшие образцы парфюмерии и изделия из удового дерева.
Его Превосходительство Саиф Мохаммед Аль Мидфа (Saif Mohammed Al Midfa), генеральный директор Выставочного центра Шарджи, сказал: «Выставка «Драгоценности Эмиратов» эффективно стимулировала торговлю золотом и ювелирными изделиями и увеличила продажи на местных рынках. Мероприятие также стало прекрасной возможностью для посетителей, которые стекались на выставку, чтобы воспользоваться привлекательными предложениями, предлагаемыми участвующими компаниями на новейшие коллекции роскошных ювелирных изделий, часов, драгоценных камней, золота и бриллиантов».
Аль Мидфа отметил, что большинство экспонентов подтвердили свое участие в следующей выставке, что подчеркивает значимость мероприятия для тех, кто работает в ювелирной и часовой промышленности на местном уровне.
Султан Шаттаф (Sultan Shattaf), директор отдела продаж и маркетинга Выставочного центра Шарджи, заявил, что компании-участницы выразили полное удовлетворение мероприятием, учитывая высокую явку публики, отметив, что выставка преподнесла посетителям замечательные сюрпризы, такие как кольцо из белого золота с бриллиантами, предложенное компанией Salem Al Shueibi Jewellery в дополнение к купонам на ежедневные покупки на сумму 2000 дирхамов, и многое другое.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished