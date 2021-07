Выставка «Драгоценности Эмиратов» завершилась увеличением посещаемости на 30% по сравнению с предыдущей выставкой

Недавно завершилась еще одна успешная выставка «Драгоценности Эмиратов» ('Jewels of Emirates'), которая привлекла большое количество посетителей, увеличившееся на 30% по сравнению с первым ее выпуском. В четырехдневном мероприятии, организованном и проведенном Выставочным центром Шарджи (Expo Center Sharjah) при поддержке Торгово-промышленной палаты Шарджи (Sharjah Chamber of Commerce and Industry, SCCI), приняли участие более 100 местных брендов, и в результате было заключено несколько достойных сделок, что отражает важность выставки для стимулирования торговли золотом и ювелирными изделиями.

Эмиратским брендам и дизайнерам удалось привлечь внимание посетителей широким спектром традиционных и современных коллекций ювелирных изделий и изделий из золота, а местные компании, принявшие участие в мероприятии, продемонстрировали последние тенденции в производстве золотых украшений и часов, бриллиантов и драгоценных камней, а также лучшие образцы парфюмерии и изделия из удового дерева.

Его Превосходительство Саиф Мохаммед Аль Мидфа (Saif Mohammed Al Midfa), генеральный директор Выставочного центра Шарджи, сказал: «Выставка «Драгоценности Эмиратов» эффективно стимулировала торговлю золотом и ювелирными изделиями и увеличила продажи на местных рынках. Мероприятие также стало прекрасной возможностью для посетителей, которые стекались на выставку, чтобы воспользоваться привлекательными предложениями, предлагаемыми участвующими компаниями на новейшие коллекции роскошных ювелирных изделий, часов, драгоценных камней, золота и бриллиантов».

Аль Мидфа отметил, что большинство экспонентов подтвердили свое участие в следующей выставке, что подчеркивает значимость мероприятия для тех, кто работает в ювелирной и часовой промышленности на местном уровне.

Султан Шаттаф (Sultan Shattaf), директор отдела продаж и маркетинга Выставочного центра Шарджи, заявил, что компании-участницы выразили полное удовлетворение мероприятием, учитывая высокую явку публики, отметив, что выставка преподнесла посетителям замечательные сюрпризы, такие как кольцо из белого золота с бриллиантами, предложенное компанией Salem Al Shueibi Jewellery в дополнение к купонам на ежедневные покупки на сумму 2000 дирхамов, и многое другое.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished