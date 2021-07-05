Эксклюзив

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28 июня 2021

MIUZ Diamonds – бриллианты со столетней историей

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07 июня 2021

Оборот магазинов TSL в Китае вырос на 3,9% в годовом исчислении

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Гонконгская компания Tse Sui Luen Jewellery (International) Limited (TSL) - одна из крупнейших ювелирных компаний в Азии, занимающаяся дизайном, производством, торговлей, розничной и оптовой продажей ювелирных изделий.
Продажи ювелирных изделий TSL в Китае вернулись к уровню, близкому к предшествовавшему пандемии, и постепенно восстановили темпы роста, по мере того как Китай одним из первых стал оправляться от пандемии. По данным TSL, к середине 2020 года Китай смог возобновить работу большинства предприятий, включая ювелирный сектор.
Оборот собственных магазинов компании в Китае в течение финансового года вырос на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как продажи в сопоставимых магазинах выросли на 13,3%. Однако в Гонконге и Макао наблюдалось снижение объема торговли на 50,2% из-за падения продаж в сопоставимых магазинах на 39%.
TSL сообщила, что такой обнадеживающий рост продаж частично компенсировал убытки группы в течение года. Группа намерена воспользоваться этой возможностью, появившейся благодаря растущей покупательной способности молодого поколения, для восстановления своего делового присутствия в городах первого и второго уровня в Китае.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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