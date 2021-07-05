Продажа ювелирных украшений во всем мире движется в сторону электронной коммерции

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Пандемия изменила сценарий развития ювелирного сектора во всем мире, и на бренды и других розничных продавцов легла задача искать иные каналы торговли - помимо популярных физических магазинов – особенно для продажи дорогих ювелирных изделий и продукции брендов. Это мнение высказано журналом Business of Fashion и консалтинговой компанией McKinsey & Company в их недавно выпущенном специальном докладе о положении дел на мировых часовом и ювелирном рынках.

В докладе говорится, что традиционно продажа ювелирных украшений ассоциировалась с той волшебной атмосферой, в которую покупатели попадают в магазине, и индивидуальными услугами, предлагаемыми им, но сценарий постепенно изменился, и ювелиры стали думать о более захватывающих онлайн-методах, чтобы соблазнить любителей ювелирных украшений. После пандемии во всем мире произошел всплеск онлайн-продаж ювелирных изделий, при этом цифровой бизнес захватил большую часть рынка дорогих ювелирных украшений.

Отрасль ювелирных украшений получила в 2019 году в Интернете всего 13 процентов от своей общей выручки, но к 2025 году эта доля вырастет до 18–21 процента. Ожидается, что с 2019 по 2025 год онлайн-продажи ювелирных украшений ежегодно будут расти в среднем на 9-12 процентов, что почти в три раза выше, чем на рынке ювелирных украшений в целом.

Эта тенденция побуждает бренды и розничных продавцов увеличивать свои товарные запасы для онлайн-торговли, используя изделия и цены, которые ранее были зарезервированы для обычных магазинов. Социальные сети резко выровняли игровое поле, позволив более молодым брендам-претендентам выйти на рынок благодаря своей легкости в общении с молодым поколением в социальных сетях.

Из-за этой меняющейся динамики будущее ювелирных украшений в Интернете выглядит радужным. Однако, если стартапы и более мелкие игроки не будут действовать быстро, более крупные игроки, скорее всего, обгонят их, используя свою силу и преимущества с опорой на свой размер и ресурсы.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





