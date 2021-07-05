Эксклюзив
L’ECOLE Van Cleef & Arpels: наша миссия - популяризировать ювелирную культуру
Франция с 19 мая этого года постепенно начала снимать карантинные ограничения с мест культурного отдыха, в том числе и с музеев. Всемирно известная Школа Высокого Ювелирного Искусства (L’ECOLE des Arts Joailliers) Van Cleef & Arpels стала одной...
05 июля 2021
«Я думаю, что выращенные в лаборатории бриллианты никогда не будут угрозой для природных бриллиантов», - утверждает Суреш Хатхирамани, управляющий директор Facets Singapore
Диамантер и отраслевой эксперт с глубокими познаниями в области драгоценных камней и ювелирных изделий, Суреш Хатхирамани (Suresh Hathiramani) прошел обучение также в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of America, GIA)...
28 июня 2021
MIUZ Diamonds – бриллианты со столетней историей
Московский ювелирный завод всегда славился своими мастерами, получая призы и дипломы “лучшего предприятия ювелирной торговли”. У одного из старейших предприятий России – две любопытные новости: недавний 100-летний юбилей со времени основания и полный...
21 июня 2021
Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее
Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...
14 июня 2021
Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски
Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...
07 июня 2021
Продажа ювелирных украшений во всем мире движется в сторону электронной коммерции
В докладе говорится, что традиционно продажа ювелирных украшений ассоциировалась с той волшебной атмосферой, в которую покупатели попадают в магазине, и индивидуальными услугами, предлагаемыми им, но сценарий постепенно изменился, и ювелиры стали думать о более захватывающих онлайн-методах, чтобы соблазнить любителей ювелирных украшений. После пандемии во всем мире произошел всплеск онлайн-продаж ювелирных изделий, при этом цифровой бизнес захватил большую часть рынка дорогих ювелирных украшений.
Отрасль ювелирных украшений получила в 2019 году в Интернете всего 13 процентов от своей общей выручки, но к 2025 году эта доля вырастет до 18–21 процента. Ожидается, что с 2019 по 2025 год онлайн-продажи ювелирных украшений ежегодно будут расти в среднем на 9-12 процентов, что почти в три раза выше, чем на рынке ювелирных украшений в целом.
Эта тенденция побуждает бренды и розничных продавцов увеличивать свои товарные запасы для онлайн-торговли, используя изделия и цены, которые ранее были зарезервированы для обычных магазинов. Социальные сети резко выровняли игровое поле, позволив более молодым брендам-претендентам выйти на рынок благодаря своей легкости в общении с молодым поколением в социальных сетях.
Из-за этой меняющейся динамики будущее ювелирных украшений в Интернете выглядит радужным. Однако, если стартапы и более мелкие игроки не будут действовать быстро, более крупные игроки, скорее всего, обгонят их, используя свою силу и преимущества с опорой на свой размер и ресурсы.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished