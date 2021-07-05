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MIUZ Diamonds – бриллианты со столетней историей
Московский ювелирный завод всегда славился своими мастерами, получая призы и дипломы “лучшего предприятия ювелирной торговли”. У одного из старейших предприятий России – две любопытные новости: недавний 100-летний юбилей со времени основания и полный...
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07 июня 2021
Российский янтарь в новой коллекции Fawaz Gruosi
Фото: Jewelry Report
В искусстве создавать из ничего нечто Фавазу Груози (Fawaz Gruosi) нет равных. У него всегда было чутьё на нетрадиционные для люксового сегмента материалы и способность превращать их в настоящие сокровища, отмечает информационный портал jewelry-report.ru в материале, посвященном новой коллекции основателя de Grisogono.
Когда в прошлом году он со скандалом покинул собственную компанию de Grisogono, символом которой стали знаменитые черные алмазы, а затем объявил о создании нового бренда FAWAZ GRUOSI, было сложно представить, чем он удивит публику на этот раз. «Янтарь, чтобы согреть сердце» – под таким романтичным слоганом не так давно была представлена его новая коллекция высокого ювелирного искусства.
Почему янтарь? Он обладает широкой палитрой оттенков – от белого до золотисто-желтого, медового, красного, коричневого и даже голубого. Происхождение из смолы древних хвойных деревьев придает ему уникальность, а одна из впечатляющих особенностей – инклюзы, включения листьев, коры и насекомых, возраст которых исчисляется столетиями.
Лучший янтарь сосредоточен на побережье Балтийского моря. Обо всем этом он узнал от приятеля из Литвы. Заинтригованный Груози отыскал нить старинных янтарных бус в миланском антикварном магазине и дал волю воображению.
В неподвластном времени янтаре с его тактильностью, теплом и энергией он увидел воплощение вечной любви, а в уникальности происхождения – истинную ценность. «Янтарь невероятно красив. Локальные месторождения янтаря расположены по всему миру, но самые лучшие экземпляры мы нашли в Калининграде», – рассказал Груози на презентации новой коллекции. Он выбрал золотисто-желтые экземпляры, «чтобы наполнить украшения высокого ювелирного искусства энергией солнца», а чтобы подчеркнуть особенную красоту янтаря декорировал браслеты, серьги-обручи и кольца из розового золота крупными бесцветными бриллиантами, сапфирами цвета фуксии, синими и желтыми, чёрным ониксом, голубыми аквамаринами, фиолетовыми аметистами и зелёным нефритом.
Алекс Шишло для Rough&Polished