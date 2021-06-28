Эксклюзив
L’ECOLE Van Cleef & Arpels: наша миссия - популяризировать ювелирную культуру
Франция с 19 мая этого года постепенно начала снимать карантинные ограничения с мест культурного отдыха, в том числе и с музеев. Всемирно известная Школа Высокого Ювелирного Искусства (L’ECOLE des Arts Joailliers) Van Cleef & Arpels стала одной...
Вчера
«Я думаю, что выращенные в лаборатории бриллианты никогда не будут угрозой для природных бриллиантов», - утверждает Суреш Хатхирамани, управляющий директор Facets Singapore
Диамантер и отраслевой эксперт с глубокими познаниями в области драгоценных камней и ювелирных изделий, Суреш Хатхирамани (Suresh Hathiramani) прошел обучение также в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of America, GIA)...
28 июня 2021
MIUZ Diamonds – бриллианты со столетней историей
Московский ювелирный завод всегда славился своими мастерами, получая призы и дипломы “лучшего предприятия ювелирной торговли”. У одного из старейших предприятий России – две любопытные новости: недавний 100-летний юбилей со времени основания и полный...
21 июня 2021
Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее
Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...
14 июня 2021
Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски
Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...
07 июня 2021
Устойчивое развитие, воздействие на окружающую среду и этичность источников будут влиять на ювелирный сектор в будущем
В 1990-е годы алмазную и ювелирную промышленность поразил скандал с кровавыми алмазами, в центре внимания которого было негативное влияние отрасли на население в районах добычи и на страны, которые обеспечивали цепочку поставок с ее ограниченной прослеживаемостью и подотчетностью, отмечают авторы доклада.
Хотя алмазный рынок пытался исправить негативную репутацию в рамках Кимберлийского процесса, продажи алмазов из конфликтных регионов продолжались; ювелирная промышленность, пытаясь смягчить скандалы, тоже медленно внедряла изменения в направлении устойчивого развития.
Однако в настоящее время взгляды покупателей ювелирных изделий меняются, и ювелирной отрасли пора выйти за рамки устойчивости как фактора снижения рисков. Она должна использовать это как возможность укрепить капитал бренда за счет эффективного изменения методов ведения бизнеса.
В будущем на покупателей ювелирных украшений будут оказывать влияние соображения экологичности. К 2025 году примерно от 20 до 30 процентов мировых продаж ювелирных украшений будет зависеть от взглядов на устойчивость, от воздействия на окружающую среду и от практики поставок из этических источников.
Лидеры рынка говорят, что, понимая меняющиеся тенденции, компании должны рассматривать этически и экологически безопасные практики как возможность для бизнеса.
Учитывая время появления такой возможности, более устойчивую деятельность следует рассматривать как источник конкурентных преимуществ в посткризисном будущем по мере того, как мировая экономика приходит в норму.
В настоящее время, говорится в д окладе, все громче звучат призывы к ювелирной отрасли действовать более ответственно с точки зрения воздействия на окружающую среду и общество.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished