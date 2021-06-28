Устойчивое развитие, воздействие на окружающую среду и этичность источников будут влиять на ювелирный сектор в будущем

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Журнал Business of Fashion и консалтинговая компания McKinsey & Company выпустили свой первый специальный выпуск доклада, посвященный часам и ювелирным изделиям, в котором говорится, что ювелирный сектор в будущем окажется под влиянием необходимости быть устойчивым, экологически чистым и этичным при выборе поставщиков.

В 1990-е годы алмазную и ювелирную промышленность поразил скандал с кровавыми алмазами, в центре внимания которого было негативное влияние отрасли на население в районах добычи и на страны, которые обеспечивали цепочку поставок с ее ограниченной прослеживаемостью и подотчетностью, отмечают авторы доклада.

Хотя алмазный рынок пытался исправить негативную репутацию в рамках Кимберлийского процесса, продажи алмазов из конфликтных регионов продолжались; ювелирная промышленность, пытаясь смягчить скандалы, тоже медленно внедряла изменения в направлении устойчивого развития.

Однако в настоящее время взгляды покупателей ювелирных изделий меняются, и ювелирной отрасли пора выйти за рамки устойчивости как фактора снижения рисков. Она должна использовать это как возможность укрепить капитал бренда за счет эффективного изменения методов ведения бизнеса.

В будущем на покупателей ювелирных украшений будут оказывать влияние соображения экологичности. К 2025 году примерно от 20 до 30 процентов мировых продаж ювелирных украшений будет зависеть от взглядов на устойчивость, от воздействия на окружающую среду и от практики поставок из этических источников.

Лидеры рынка говорят, что, понимая меняющиеся тенденции, компании должны рассматривать этически и экологически безопасные практики как возможность для бизнеса.

Учитывая время появления такой возможности, более устойчивую деятельность следует рассматривать как источник конкурентных преимуществ в посткризисном будущем по мере того, как мировая экономика приходит в норму.

В настоящее время, говорится в д окладе, все громче звучат призывы к ювелирной отрасли действовать более ответственно с точки зрения воздействия на окружающую среду и общество.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





