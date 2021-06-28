Northam Platinum обеспечила себе дополнительное финансирование

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Northam Platinum увеличила объем доступного банковского финансирования на 1 млрд рандов - с 4 млрд рандов до 5 млрд рандов.

Компания, зарегистрированная на Йоханнесбургской фондовой бирже (Johannesburg Stock Exchange, JSE), заявила, что это включает в себя увеличение существующей возобновляемой кредитной линии на 500 млн рандов (с 3,5 млрд до 4 млрд рандов) и увеличение на 500 млн рандов уже имеющейся обычной кредитной линии (с 500 млн до 1 млрд рандов).

Процентные ставки как по возобновляемой кредитной линии, так и по обычной кредитной линии остаются неизменными.

«Поскольку обе кредитные линии в настоящее время полностью не использованы, Northam Platinum пересмотрела и увеличила свои кредитные линии с тем, чтобы они соответствовали значительному увеличению объема операций компании, - сказал генеральный директор компании Пол Данн (Paul Dunne). - Northam Platinum рада получить дополнительные средства на тех же коммерческих условиях».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





