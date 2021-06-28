Эксклюзив
L’ECOLE Van Cleef & Arpels: наша миссия - популяризировать ювелирную культуру
Франция с 19 мая этого года постепенно начала снимать карантинные ограничения с мест культурного отдыха, в том числе и с музеев. Всемирно известная Школа Высокого Ювелирного Искусства (L’ECOLE des Arts Joailliers) Van Cleef & Arpels стала одной...
Вчера
«Я думаю, что выращенные в лаборатории бриллианты никогда не будут угрозой для природных бриллиантов», - утверждает Суреш Хатхирамани, управляющий директор Facets Singapore
Диамантер и отраслевой эксперт с глубокими познаниями в области драгоценных камней и ювелирных изделий, Суреш Хатхирамани (Suresh Hathiramani) прошел обучение также в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of America, GIA)...
28 июня 2021
MIUZ Diamonds – бриллианты со столетней историей
Московский ювелирный завод всегда славился своими мастерами, получая призы и дипломы “лучшего предприятия ювелирной торговли”. У одного из старейших предприятий России – две любопытные новости: недавний 100-летний юбилей со времени основания и полный...
21 июня 2021
Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее
Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...
14 июня 2021
Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски
Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...
07 июня 2021
Northam Platinum обеспечила себе дополнительное финансирование
Компания, зарегистрированная на Йоханнесбургской фондовой бирже (Johannesburg Stock Exchange, JSE), заявила, что это включает в себя увеличение существующей возобновляемой кредитной линии на 500 млн рандов (с 3,5 млрд до 4 млрд рандов) и увеличение на 500 млн рандов уже имеющейся обычной кредитной линии (с 500 млн до 1 млрд рандов).
Процентные ставки как по возобновляемой кредитной линии, так и по обычной кредитной линии остаются неизменными.
«Поскольку обе кредитные линии в настоящее время полностью не использованы, Northam Platinum пересмотрела и увеличила свои кредитные линии с тем, чтобы они соответствовали значительному увеличению объема операций компании, - сказал генеральный директор компании Пол Данн (Paul Dunne). - Northam Platinum рада получить дополнительные средства на тех же коммерческих условиях».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished