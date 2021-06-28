Эксклюзив
L’ECOLE Van Cleef & Arpels: наша миссия - популяризировать ювелирную культуру
Франция с 19 мая этого года постепенно начала снимать карантинные ограничения с мест культурного отдыха, в том числе и с музеев. Всемирно известная Школа Высокого Ювелирного Искусства (L’ECOLE des Arts Joailliers) Van Cleef & Arpels стала одной...
Вчера
«Я думаю, что выращенные в лаборатории бриллианты никогда не будут угрозой для природных бриллиантов», - утверждает Суреш Хатхирамани, управляющий директор Facets Singapore
Диамантер и отраслевой эксперт с глубокими познаниями в области драгоценных камней и ювелирных изделий, Суреш Хатхирамани (Suresh Hathiramani) прошел обучение также в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of America, GIA)...
28 июня 2021
MIUZ Diamonds – бриллианты со столетней историей
Московский ювелирный завод всегда славился своими мастерами, получая призы и дипломы “лучшего предприятия ювелирной торговли”. У одного из старейших предприятий России – две любопытные новости: недавний 100-летний юбилей со времени основания и полный...
21 июня 2021
Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее
Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...
14 июня 2021
Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски
Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...
07 июня 2021
BlueRock Diamonds увеличивает добычу на Кареевлей
В сообщении алмазной компании-юниора о ее прошедших аудит результатах за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, говорится, что объемы добычи продолжали расти до конца года и это привело к увеличению количества переработанной руды на 24%, до 402 000 тонн по сравнению с 323 000 тонн в 2019 году.
В годовом исчислении объем произведенного алмазного сырья также увеличился на 10%, до 15 371 карата, а проданного на 29%, до 16 290 каратов, в то время как содержание алмазов в руде несколько снизилось, поскольку компания сосредоточились на объединении участков добычи KV1 и KV2 для создания одного более крупного и эффективного основного карьера и повышения гибкости горных работ.
Согласно BlueRock Diamonds, среднее содержание алмазов в руде во втором полугодии значительно улучшилось, достигнув 4,4 карата на сто тонн руды, что немного выше, чем в среднем за 2019 финансовый год.
«По окончании отчетного периода, в феврале 2021 года, мы рассмотрели наш проект расширения рудника и решили увеличить нашу добычу до 1 млн тонн руды в год и годовой доход до [примерно] 16 млн долларов США при содержании алмазов в руде равном 4 каратам на сто тонн и средней цене продажи алмазного сырья в 400 долларов США за карат», - говорится в сообщении.
«На этот раз мы изыскали еще 1,5 млн фунтов стерлингов. Позже, в мае 2021 года, была проведена повторная оценка производства, чтобы представить определенные результаты до запланированного ввода в эксплуатацию объекта и изучить варианты продвижения разработки нашей крупнейшей трубки KV3», - заявила BlueRock Diamonds.
На месторождении Кареевлей находятся пять известных алмазоносных кимберлитовых трубок с совокупными предполагаемыми и выявленными ресурсами в 10,4 млн тонн руды или 516 200 каратов алмазов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished