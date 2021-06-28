BlueRock Diamonds увеличивает добычу на Кареевлей

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BlueRock Diamonds сообщила, что увеличила добычу алмазов с минимальными затратами после модификаций контура первичного дробления и установки третьей промывочной машины на руднике Кареевлей в Южной Африке.

В сообщении алмазной компании-юниора о ее прошедших аудит результатах за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, говорится, что объемы добычи продолжали расти до конца года и это привело к увеличению количества переработанной руды на 24%, до 402 000 тонн по сравнению с 323 000 тонн в 2019 году.

В годовом исчислении объем произведенного алмазного сырья также увеличился на 10%, до 15 371 карата, а проданного на 29%, до 16 290 каратов, в то время как содержание алмазов в руде несколько снизилось, поскольку компания сосредоточились на объединении участков добычи KV1 и KV2 для создания одного более крупного и эффективного основного карьера и повышения гибкости горных работ.

Согласно BlueRock Diamonds, среднее содержание алмазов в руде во втором полугодии значительно улучшилось, достигнув 4,4 карата на сто тонн руды, что немного выше, чем в среднем за 2019 финансовый год.

«По окончании отчетного периода, в феврале 2021 года, мы рассмотрели наш проект расширения рудника и решили увеличить нашу добычу до 1 млн тонн руды в год и годовой доход до [примерно] 16 млн долларов США при содержании алмазов в руде равном 4 каратам на сто тонн и средней цене продажи алмазного сырья в 400 долларов США за карат», - говорится в сообщении.

«На этот раз мы изыскали еще 1,5 млн фунтов стерлингов. Позже, в мае 2021 года, была проведена повторная оценка производства, чтобы представить определенные результаты до запланированного ввода в эксплуатацию объекта и изучить варианты продвижения разработки нашей крупнейшей трубки KV3», - заявила BlueRock Diamonds.

На месторождении Кареевлей находятся пять известных алмазоносных кимберлитовых трубок с совокупными предполагаемыми и выявленными ресурсами в 10,4 млн тонн руды или 516 200 каратов алмазов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





