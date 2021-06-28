Lucara Diamond инвестировала 18,7 млн долларов в расширение подземного рудника Карове в 2020 году

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Lucara Diamond инвестировала 18,7 млн долларов в реализацию проекта подземного расширения полностью принадлежащего ей рудника Карове (Karowe) в Ботсване, говорится в отчете компании об устойчивом развитии за 2020 год.

Компания приступила к выполнению решения в рамках приоритетного обеспеченного финансирования проекта на сумму до 220 млн долларов для подземного расширения Карове в марте этого года.

Синдикат из пяти международных финансовых организаций, включая ING Bank N.V., Natixis, Societe Generale, London Branch, Africa Finance Corporation и Afreximbank, будет выступать в качестве уполномоченных ведущих организаторов.

Согласно сообщению Lucara Diamond, закрытие кредитных линий намечено на середину 2021 года, при этом финансирование будет обеспечено на вторую половину 2021 года.

В декабре 2019 года было опубликовано технико-экономическое обоснование продления срока службы Карове путем перехода с открытого карьера на подземную разработку.

Компания отмечает, что этот проект расширения, капитальные затраты на который оцениваются в 514 млн долларов, продолжал развиваться в 2020 году с упором на критически важные по времени аспекты выбранного курса, детальную проработку инженерных работ и проектирование, а также на производство в ограниченном масштабе земляных работ и осуществление геотехнических исследований.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





