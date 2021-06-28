Эксклюзив
L’ECOLE Van Cleef & Arpels: наша миссия - популяризировать ювелирную культуру
Франция с 19 мая этого года постепенно начала снимать карантинные ограничения с мест культурного отдыха, в том числе и с музеев. Всемирно известная Школа Высокого Ювелирного Искусства (L’ECOLE des Arts Joailliers) Van Cleef & Arpels стала одной...
Сегодня
«Я думаю, что выращенные в лаборатории бриллианты никогда не будут угрозой для природных бриллиантов», - утверждает Суреш Хатхирамани, управляющий директор Facets Singapore
Диамантер и отраслевой эксперт с глубокими познаниями в области драгоценных камней и ювелирных изделий, Суреш Хатхирамани (Suresh Hathiramani) прошел обучение также в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of America, GIA)...
28 июня 2021
MIUZ Diamonds – бриллианты со столетней историей
Московский ювелирный завод всегда славился своими мастерами, получая призы и дипломы “лучшего предприятия ювелирной торговли”. У одного из старейших предприятий России – две любопытные новости: недавний 100-летний юбилей со времени основания и полный...
21 июня 2021
Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее
Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...
14 июня 2021
Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски
Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...
07 июня 2021
Lucara Diamond инвестировала 18,7 млн долларов в расширение подземного рудника Карове в 2020 году
Компания приступила к выполнению решения в рамках приоритетного обеспеченного финансирования проекта на сумму до 220 млн долларов для подземного расширения Карове в марте этого года.
Синдикат из пяти международных финансовых организаций, включая ING Bank N.V., Natixis, Societe Generale, London Branch, Africa Finance Corporation и Afreximbank, будет выступать в качестве уполномоченных ведущих организаторов.
Согласно сообщению Lucara Diamond, закрытие кредитных линий намечено на середину 2021 года, при этом финансирование будет обеспечено на вторую половину 2021 года.
В декабре 2019 года было опубликовано технико-экономическое обоснование продления срока службы Карове путем перехода с открытого карьера на подземную разработку.
Компания отмечает, что этот проект расширения, капитальные затраты на который оцениваются в 514 млн долларов, продолжал развиваться в 2020 году с упором на критически важные по времени аспекты выбранного курса, детальную проработку инженерных работ и проектирование, а также на производство в ограниченном масштабе земляных работ и осуществление геотехнических исследований.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished