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07 июня 2021
Коалиция гражданского общества КП обратится в ООН по поводу тупика, возникшего с пересмотром определения что такое «конфликтные алмазы»
Хотя коалиция признала свои ограниченные ресурсы и влияние, она заявила, что обратится в ООН с просьбой помочь Кимберлийскому процессу пересмотреть определение конфликтных алмазов, поскольку он не смог это сделать.
«Пора ООН напрямую вмешаться в этот важный вопрос и предписать КП, что делать», - сказал представитель Коалиции гражданского общества Шамисо Мтиси (Shamiso Mtisi).
«Мы также быстро и значительно активизируем наши усилия за пределами КП, чтобы привлечь внимание потребителей и розничных продавцов бриллиантов к недостаткам КП и к альтернативным решениям», - заявил он далее.
«Обращаясь к ООН, мы будем обращать ее внимание на горячие зоны, где алмазодобывающие компании, государственные субъекты, частные охранные организации и торгующие государства соучаствуют в нарушении права человека с целью получения прибыли», - добавил он.
По словам Шамисо Мтиси, несмотря на усилия России (вместе с Ботсваной в отношении принципов получения поставок из ответственных источников) по включению в повестку дня вопроса о пересмотре определения конфликтных алмазов и принципов получения поставок из ответственных источников, участники оказали сопротивление, ссылаясь на процедурные вопросы с тем, чтобы заблокировать обсуждения.
«Это делает КП виновным в бездействии, поскольку без обновления определения и продвижения стандартов ответственного снабжения КП продолжает ложно сертифицировать алмазы, затронутые широко распространенным или систематическим насилием, как бесконфликтные, - сказал Мтиси. – По традиции, как и ожидалось, Китай, Индия и Ангола наиболее откровенно, а также Южная Африка, ДРК и Зимбабве по-разному необоснованно доказывали, что КП занимается торговлей и, следовательно, не может обсуждать права человека или что КП не имеет мандата на обсуждение собственного определения термина «конфликтные алмазы».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished