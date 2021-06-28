Эксклюзив
L’ECOLE Van Cleef & Arpels: наша миссия - популяризировать ювелирную культуру
Франция с 19 мая этого года постепенно начала снимать карантинные ограничения с мест культурного отдыха, в том числе и с музеев. Всемирно известная Школа Высокого Ювелирного Искусства (L’ECOLE des Arts Joailliers) Van Cleef & Arpels стала одной...
Сегодня
«Я думаю, что выращенные в лаборатории бриллианты никогда не будут угрозой для природных бриллиантов», - утверждает Суреш Хатхирамани, управляющий директор Facets Singapore
Диамантер и отраслевой эксперт с глубокими познаниями в области драгоценных камней и ювелирных изделий, Суреш Хатхирамани (Suresh Hathiramani) прошел обучение также в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of America, GIA)...
28 июня 2021
MIUZ Diamonds – бриллианты со столетней историей
Московский ювелирный завод всегда славился своими мастерами, получая призы и дипломы “лучшего предприятия ювелирной торговли”. У одного из старейших предприятий России – две любопытные новости: недавний 100-летний юбилей со времени основания и полный...
21 июня 2021
Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее
Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...
14 июня 2021
Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски
Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...
07 июня 2021
Vrai – бренд, который выращивает собственные драгоценные камни
«Мы выращиваем наши собственные алмазы на нашем производстве в США, и наш литейный завод является первым из производств, сертифицированных как предприятие с нулевым уровнем выбросов», - сказала Мона Ахави (Mona Akhavi), генеральный директор Vrai, в интервью отраслевому изданию Professional Jeweller.
Vrai работает в основном онлайн, но с открытием ряда шоурумов компания в полной мере осознает необходимость физического присутствия на рынке.
Для создания ювелирных изделий компания использует исключительно выращенные в лаборатории камни.
Штаб-квартира Vrai находится в Лос-Анджелесе, а шоурумы - в США и Китае, но охват рынка выходит далеко за пределы этих стран.
«Сейчас мы открыты в Германии, вот-вот откроемся во Франции и Испании, и мы также расширили нашу деятельность на международном уровне. Теперь у нас есть производства в Канаде, Дубае, и в ближайшие пару недель мы собираемся открыть шоурум в Лос-Анджелесе. К концу года у нас будет шоурум в Сан-Франциско», - сообщила Ахави.
Экспансия бренда в Великобритании началась в феврале.
Алекс Шишло для Rough&Polished