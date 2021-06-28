Vrai – бренд, который выращивает собственные драгоценные камни

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Руководство Vrai, международного бренда ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами, который специализируется на выращивании собственных драгоценных камней, заявляет, что продукция компании ориентирована на то, чтобы найти золотую середину между более доступными драгоценностями от крупных ритейлеров и роскошными изделиями класса «люкс», цена на которые недосягаема для простого обывателя.

«Мы выращиваем наши собственные алмазы на нашем производстве в США, и наш литейный завод является первым из производств, сертифицированных как предприятие с нулевым уровнем выбросов», - сказала Мона Ахави (Mona Akhavi), генеральный директор Vrai, в интервью отраслевому изданию Professional Jeweller.

Vrai работает в основном онлайн, но с открытием ряда шоурумов компания в полной мере осознает необходимость физического присутствия на рынке.

Для создания ювелирных изделий компания использует исключительно выращенные в лаборатории камни.

Штаб-квартира Vrai находится в Лос-Анджелесе, а шоурумы - в США и Китае, но охват рынка выходит далеко за пределы этих стран.

«Сейчас мы открыты в Германии, вот-вот откроемся во Франции и Испании, и мы также расширили нашу деятельность на международном уровне. Теперь у нас есть производства в Канаде, Дубае, и в ближайшие пару недель мы собираемся открыть шоурум в Лос-Анджелесе. К концу года у нас будет шоурум в Сан-Франциско», - сообщила Ахави.

Экспансия бренда в Великобритании началась в феврале.



Алекс Шишло для Rough&Polished





