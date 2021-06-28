Эксклюзив
L’ECOLE Van Cleef & Arpels: наша миссия - популяризировать ювелирную культуру
Франция с 19 мая этого года постепенно начала снимать карантинные ограничения с мест культурного отдыха, в том числе и с музеев. Всемирно известная Школа Высокого Ювелирного Искусства (L’ECOLE des Arts Joailliers) Van Cleef & Arpels стала одной...
Сегодня
«Я думаю, что выращенные в лаборатории бриллианты никогда не будут угрозой для природных бриллиантов», - утверждает Суреш Хатхирамани, управляющий директор Facets Singapore
Диамантер и отраслевой эксперт с глубокими познаниями в области драгоценных камней и ювелирных изделий, Суреш Хатхирамани (Suresh Hathiramani) прошел обучение также в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of America, GIA)...
28 июня 2021
MIUZ Diamonds – бриллианты со столетней историей
Московский ювелирный завод всегда славился своими мастерами, получая призы и дипломы “лучшего предприятия ювелирной торговли”. У одного из старейших предприятий России – две любопытные новости: недавний 100-летний юбилей со времени основания и полный...
21 июня 2021
Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее
Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...
14 июня 2021
Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски
Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...
07 июня 2021
Âme вновь открыл свой флагманский магазин в Нижнем Манхэттене
Фото: Âme
Ювелирный дом Âme вновь открыл свой флагманский дизайнерский магазин и шоурум в Нижнем Манхэттене. Концептуальный бутик, который был первоначально открыт в начале 2020 года, специализируется на сенсорной розничной торговле для клиентов, ищущих коллекцию ювелирных изделий с выращенными в лаборатории бриллиантами.
Основанный в 2019 году, ювелирный дом Âme - бренд роскошного дизайна, который открыл новые горизонты в мире ювелирных изделий с бриллиантами. Возглавляемый креативным директором Элинор Авни (Elinor Avni), Âme говорит на новом языке ювелирных изделий, нарушая правила роскоши, применяя инновационную технологию с использованием лабораторных бриллиантов.
«Мы очень рады вновь открыть флагманский магазин и шоурум на Спринг-стрит, Сохо, работа которого была приостановлена после его закрытия из-за ограничений в связи с COVID-19. Магазин предлагает захватывающий опыт, когда клиенты могут по-настоящему понять бренд и ценности Âme не только благодаря дизайну наших ювелирных изделий, но и благодаря звуку, запаху, дизайну и атмосфере. Мы с нетерпением ждем возможности снова приветствовать клиентов в мире Âme”, - заявила Авни.
Каждый из тщательно обработанных бриллиантов, выращенных в Нью-Йорке, точно соответствует видению дизайнера. Бренд Âme («душа» в переводе с французского) сочетает в себе передовые технологии, с помощью которых создается продукция, отвечающая состоянию души и чувствам покупателя.
Оправленное в 18-каратное желтое, белое и розовое золото, каждое дизайнерское украшение отличает элегантная угловатая форма, и оно является частью поразительной коллекции украшенных бриллиантами серег, колец, браслетов и ожерелий.
Алекс Шишло для Rough&Polished