Âme вновь открыл свой флагманский магазин в Нижнем Манхэттене

Фото: Âme

Ювелирный дом Âme вновь открыл свой флагманский дизайнерский магазин и шоурум в Нижнем Манхэттене. Концептуальный бутик, который был первоначально открыт в начале 2020 года, специализируется на сенсорной розничной торговле для клиентов, ищущих коллекцию ювелирных изделий с выращенными в лаборатории бриллиантами.Основанный в 2019 году, ювелирный дом Âme - бренд роскошного дизайна, который открыл новые горизонты в мире ювелирных изделий с бриллиантами. Возглавляемый креативным директором Элинор Авни (Elinor Avni), Âme говорит на новом языке ювелирных изделий, нарушая правила роскоши, применяя инновационную технологию с использованием лабораторных бриллиантов.«Мы очень рады вновь открыть флагманский магазин и шоурум на Спринг-стрит, Сохо, работа которого была приостановлена после его закрытия из-за ограничений в связи с COVID-19. Магазин предлагает захватывающий опыт, когда клиенты могут по-настоящему понять бренд и ценности Âme не только благодаря дизайну наших ювелирных изделий, но и благодаря звуку, запаху, дизайну и атмосфере. Мы с нетерпением ждем возможности снова приветствовать клиентов в мире Âme”, - заявила Авни.Каждый из тщательно обработанных бриллиантов, выращенных в Нью-Йорке, точно соответствует видению дизайнера. Бренд Âme («душа» в переводе с французского) сочетает в себе передовые технологии, с помощью которых создается продукция, отвечающая состоянию души и чувствам покупателя.Оправленное в 18-каратное желтое, белое и розовое золото, каждое дизайнерское украшение отличает элегантная угловатая форма, и оно является частью поразительной коллекции украшенных бриллиантами серег, колец, браслетов и ожерелий.