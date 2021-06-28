Эксклюзив
«Я думаю, что выращенные в лаборатории бриллианты никогда не будут угрозой для природных бриллиантов», - утверждает Суреш Хатхирамани, управляющий директор Facets Singapore
Диамантер и отраслевой эксперт с глубокими познаниями в области драгоценных камней и ювелирных изделий, Суреш Хатхирамани (Suresh Hathiramani) прошел обучение также в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of America, GIA)...
28 июня 2021
MIUZ Diamonds – бриллианты со столетней историей
Московский ювелирный завод всегда славился своими мастерами, получая призы и дипломы “лучшего предприятия ювелирной торговли”. У одного из старейших предприятий России – две любопытные новости: недавний 100-летний юбилей со времени основания и полный...
21 июня 2021
Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее
Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...
14 июня 2021
Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски
Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...
07 июня 2021
«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...
31 мая 2021
Алмазные компании Сурата повышают зарплаты, чтобы привлечь мигрантов
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), председатель гуджаратского отделения Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), говорит: «Производство бриллиантов пострадало во время второй волны коронавируса, и оно все еще отстает на 20%. Мы хотим, чтобы рабочие-мигранты вернулись, но, если летняя посевная не завершится, они вряд ли вернутся, хотя в этом есть и положительный момент: поскольку производство уменьшилось, нет накопления запасов, как в предыдущие годы. У нас есть возможность получать стабильные цены на бриллианты на мировых рынках. Это хорошо для финансового благополучия алмазной отрасли страны, которая производит огранку 14 из 15 бриллиантов в мире».
Экспорт бриллиантов из Индии неуклонно растет, и ожидается, что в этом финансовом году выручка страны превысит 20 млрд долларов.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished