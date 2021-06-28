Эксклюзив

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Диамантер и отраслевой эксперт с глубокими познаниями в области драгоценных камней и ювелирных изделий, Суреш Хатхирамани (Suresh Hathiramani) прошел обучение также в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of America, GIA)...

28 июня 2021

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Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее

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31 мая 2021

Алмазные компании Сурата повышают зарплаты, чтобы привлечь мигрантов

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Новости
По мере роста мирового спроса на бриллианты диамантеры в Сурате стимулируют рабочих, увеличивая плату за огранку на 5-10%, чтобы сохранить рабочую силу. Во время второй волны COVID (апрель-июнь) производство бриллиантов упало на 20% по сравнению с январем-мартом этого года из-за нехватки рабочих рук. Хотя сокращение производства помогло отрасли поддерживать стабильные цены на бриллианты, она может столкнуться с проблемой, поскольку рабочие-мигранты могут вернуться только после завершения летних посевных работ, пишет индийская газета Economic Times.
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), председатель гуджаратского отделения Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), говорит: «Производство бриллиантов пострадало во время второй волны коронавируса, и оно все еще отстает на 20%. Мы хотим, чтобы рабочие-мигранты вернулись, но, если летняя посевная не завершится, они вряд ли вернутся, хотя в этом есть и положительный момент: поскольку производство уменьшилось, нет накопления запасов, как в предыдущие годы. У нас есть возможность получать стабильные цены на бриллианты на мировых рынках. Это хорошо для финансового благополучия алмазной отрасли страны, которая производит огранку 14 из 15 бриллиантов в мире».
Экспорт бриллиантов из Индии неуклонно растет, и ожидается, что в этом финансовом году выручка страны превысит 20 млрд долларов.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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