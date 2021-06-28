Altus Strategies нашла высококачественные медь и серебро на трех новых проектах в Марокко

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Компания Altus Strategies обнаружила высококачественные медь и серебро в результате геологоразведки на трех новых проектах в Марокко.

Компания, зарегистрированная на лондонском Рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM) и фондовой бирже Торонто TSX-V, недавно получила право на проекты Азрар (Azrar), Изоугза (Izougza) и Тата (Tata), расположенные в традиционных районах добычи меди и серебра в западной части горного хребта Антиатлас в Северной Африке.

Исполнительный директор компании Стивен Поултон (Steven Poulton) сказал, что в результате проведенной разведки на проекте Изоугза в брекчии было обнаружено до 8,37% меди; на проекте Азрар содержание меди в брекчии составило до 3,41% и 56 г/т серебра, а на проекте Тата в отложениях содержание меди составило до 0,24%.

«Это отличные результаты разведки в рамках первого прохода на недавно предоставленных нам проектах Азрар, Изоугза и Тата», - сказал он.

«… Возможно, более [значительным] является подтверждение предполагаемых геологических образований в виде слоистых отложений, а также контактных брекчий, наряду с наличием множества исторических старательских выработок», - добавил он.

Согласно Altus Strategies, в настоящее время ведутся разведывательные работы на недавно предоставленных компании проектах Джафра (Jafra), Тиддас (Tiddas) и Амса (Amsa).



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



