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Altus Strategies нашла высококачественные медь и серебро на трех новых проектах в Марокко
Компания, зарегистрированная на лондонском Рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM) и фондовой бирже Торонто TSX-V, недавно получила право на проекты Азрар (Azrar), Изоугза (Izougza) и Тата (Tata), расположенные в традиционных районах добычи меди и серебра в западной части горного хребта Антиатлас в Северной Африке.
Исполнительный директор компании Стивен Поултон (Steven Poulton) сказал, что в результате проведенной разведки на проекте Изоугза в брекчии было обнаружено до 8,37% меди; на проекте Азрар содержание меди в брекчии составило до 3,41% и 56 г/т серебра, а на проекте Тата в отложениях содержание меди составило до 0,24%.
«Это отличные результаты разведки в рамках первого прохода на недавно предоставленных нам проектах Азрар, Изоугза и Тата», - сказал он.
«… Возможно, более [значительным] является подтверждение предполагаемых геологических образований в виде слоистых отложений, а также контактных брекчий, наряду с наличием множества исторических старательских выработок», - добавил он.
Согласно Altus Strategies, в настоящее время ведутся разведывательные работы на недавно предоставленных компании проектах Джафра (Jafra), Тиддас (Tiddas) и Амса (Amsa).
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished