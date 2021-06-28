Petra Diamonds назначает новых директоров

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Petra Diamonds, владеющая шахтами в Южной Африке и Танзании, назначила новых директоров, не наделенных исполнительными полномочиями.

Дебора Гаджон (Deborah Gudgeon) назначена независимым неисполнительным директором и председателем комитета по аудиту и рискам. Она была независимым неисполнительным директором и председателем комитета по аудиту и рискам компании Highland Gold Mining, а также независимым неисполнительным директором и председателем комитета по аудиту компании Acacia Mining.

Petra Diamonds также назначила Александру Уотсон (Alexandra Watson) независимым неисполнительным директором, кандидатуру которой предложила инвестиционная компания Franklin Templeton Investments. Она будет работать в комитетах Petra Diamonds по социальным вопросам, этике и кадровому разнообразию, а также по инвестициям.

Третьим назначенцем стал Йоханнес Бхатт (Johannes Bhatt) в качестве независимого неисполнительного директора, выдвинутого компанией Monarch Master Funding 2. Ранее он являлся неисполнительным членом совета директоров сталелитейной компании Stemcor Global Holdings. Бхатт будет входить в состав комитетов Petra по инвестициям, здоровью, безопасности и окружающей среде.

«Я хотел бы поприветствовать эту троицу в совете директоров Petra Diamonds. Вместе они обладают богатым опытом, дополняющим опыт наших существующих директоров, и их назначения предоставляют совету директоров хорошие возможности для развития компании», - сказал по этому поводу неисполнительный председатель совета директоров компании Питер Хилл (Peter Hill).



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



