Эксклюзив
«Я думаю, что выращенные в лаборатории бриллианты никогда не будут угрозой для природных бриллиантов», - утверждает Суреш Хатхирамани, управляющий директор Facets Singapore
Диамантер и отраслевой эксперт с глубокими познаниями в области драгоценных камней и ювелирных изделий, Суреш Хатхирамани (Suresh Hathiramani) прошел обучение также в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of America, GIA)...
28 июня 2021
MIUZ Diamonds – бриллианты со столетней историей
Московский ювелирный завод всегда славился своими мастерами, получая призы и дипломы “лучшего предприятия ювелирной торговли”. У одного из старейших предприятий России – две любопытные новости: недавний 100-летний юбилей со времени основания и полный...
21 июня 2021
Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее
Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...
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Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...
07 июня 2021
«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн
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31 мая 2021
Petra Diamonds назначает новых директоров
Дебора Гаджон (Deborah Gudgeon) назначена независимым неисполнительным директором и председателем комитета по аудиту и рискам. Она была независимым неисполнительным директором и председателем комитета по аудиту и рискам компании Highland Gold Mining, а также независимым неисполнительным директором и председателем комитета по аудиту компании Acacia Mining.
Petra Diamonds также назначила Александру Уотсон (Alexandra Watson) независимым неисполнительным директором, кандидатуру которой предложила инвестиционная компания Franklin Templeton Investments. Она будет работать в комитетах Petra Diamonds по социальным вопросам, этике и кадровому разнообразию, а также по инвестициям.
Третьим назначенцем стал Йоханнес Бхатт (Johannes Bhatt) в качестве независимого неисполнительного директора, выдвинутого компанией Monarch Master Funding 2. Ранее он являлся неисполнительным членом совета директоров сталелитейной компании Stemcor Global Holdings. Бхатт будет входить в состав комитетов Petra по инвестициям, здоровью, безопасности и окружающей среде.
«Я хотел бы поприветствовать эту троицу в совете директоров Petra Diamonds. Вместе они обладают богатым опытом, дополняющим опыт наших существующих директоров, и их назначения предоставляют совету директоров хорошие возможности для развития компании», - сказал по этому поводу неисполнительный председатель совета директоров компании Питер Хилл (Peter Hill).
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished