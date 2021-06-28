Эксклюзив

«Я думаю, что выращенные в лаборатории бриллианты никогда не будут угрозой для природных бриллиантов», - утверждает Суреш Хатхирамани, управляющий директор Facets Singapore

Диамантер и отраслевой эксперт с глубокими познаниями в области драгоценных камней и ювелирных изделий, Суреш Хатхирамани (Suresh Hathiramani) прошел обучение также в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of America, GIA)...

28 июня 2021

MIUZ Diamonds – бриллианты со столетней историей

Московский ювелирный завод всегда славился своими мастерами, получая призы и дипломы “лучшего предприятия ювелирной торговли”. У одного из старейших предприятий России – две любопытные новости: недавний 100-летний юбилей со времени основания и полный...

21 июня 2021

Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее

Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...

14 июня 2021

Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски

Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...

07 июня 2021

«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн

Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...

31 мая 2021

Учреждено Евразийское ювелирное экспортное бюро

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Новости
Открытие Евразийского ювелирного экспортного бюро состоялась 1 июля в Международном финансовом центре «Астана» в Нур-Султане в рамках Международной ювелирной выставки-конгресса J-1 Kazakhstan.
Евразийское ювелирное экспортное бюро официально зарегистрировано 30 июня 2021 года.
Новая организация ставит своей целью позиционирование ювелирной отрасли ЕАЭС на глобальном рынке и повышение эффективности экспорта на рынки третьих стран. В числе задач - подготовка кадров, информационное и консультационное сопровождение производителей и продавцов ювелирных изделий и поиск инвесторов.
«Когда мы выходим по отдельности на рынок, большую составляющую занимают маркетинг, выстраивание логистических цепей и цепей дистрибуции. Все это можно будет перебороть совместными усилиями. Когда мы вместе, каждая из стран сможет поставлять на мировой рынок гораздо больше», - заявил заместитель министра торговли и интеграции Республики Казахстан Кайрат Торебаев.
Сейчас доля стран ЕАЭС на мировом рынке ювелирных изделий и бриллиантов составляет менее 1%.
Напомним, что недавно вступило в силу ранее подписанное соглашение об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза.

Алекс Шишло для Rough&Polished


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