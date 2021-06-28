Учреждено Евразийское ювелирное экспортное бюро

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Открытие Евразийского ювелирного экспортного бюро состоялась 1 июля в Международном финансовом центре «Астана» в Нур-Султане в рамках Международной ювелирной выставки-конгресса J-1 Kazakhstan.

Евразийское ювелирное экспортное бюро официально зарегистрировано 30 июня 2021 года.

Новая организация ставит своей целью позиционирование ювелирной отрасли ЕАЭС на глобальном рынке и повышение эффективности экспорта на рынки третьих стран. В числе задач - подготовка кадров, информационное и консультационное сопровождение производителей и продавцов ювелирных изделий и поиск инвесторов.

«Когда мы выходим по отдельности на рынок, большую составляющую занимают маркетинг, выстраивание логистических цепей и цепей дистрибуции. Все это можно будет перебороть совместными усилиями. Когда мы вместе, каждая из стран сможет поставлять на мировой рынок гораздо больше», - заявил заместитель министра торговли и интеграции Республики Казахстан Кайрат Торебаев.

Сейчас доля стран ЕАЭС на мировом рынке ювелирных изделий и бриллиантов составляет менее 1%.

Напомним, что недавно вступило в силу ранее подписанное соглашение об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза.



Алекс Шишло для Rough&Polished





