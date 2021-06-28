Эксклюзив
«Я думаю, что выращенные в лаборатории бриллианты никогда не будут угрозой для природных бриллиантов», - утверждает Суреш Хатхирамани, управляющий директор Facets Singapore
Диамантер и отраслевой эксперт с глубокими познаниями в области драгоценных камней и ювелирных изделий, Суреш Хатхирамани (Suresh Hathiramani) прошел обучение также в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of America, GIA)...
28 июня 2021
MIUZ Diamonds – бриллианты со столетней историей
Московский ювелирный завод всегда славился своими мастерами, получая призы и дипломы “лучшего предприятия ювелирной торговли”. У одного из старейших предприятий России – две любопытные новости: недавний 100-летний юбилей со времени основания и полный...
21 июня 2021
Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее
Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...
14 июня 2021
Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски
Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...
07 июня 2021
«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...
31 мая 2021
Учреждено Евразийское ювелирное экспортное бюро
Евразийское ювелирное экспортное бюро официально зарегистрировано 30 июня 2021 года.
Новая организация ставит своей целью позиционирование ювелирной отрасли ЕАЭС на глобальном рынке и повышение эффективности экспорта на рынки третьих стран. В числе задач - подготовка кадров, информационное и консультационное сопровождение производителей и продавцов ювелирных изделий и поиск инвесторов.
«Когда мы выходим по отдельности на рынок, большую составляющую занимают маркетинг, выстраивание логистических цепей и цепей дистрибуции. Все это можно будет перебороть совместными усилиями. Когда мы вместе, каждая из стран сможет поставлять на мировой рынок гораздо больше», - заявил заместитель министра торговли и интеграции Республики Казахстан Кайрат Торебаев.
Сейчас доля стран ЕАЭС на мировом рынке ювелирных изделий и бриллиантов составляет менее 1%.
Напомним, что недавно вступило в силу ранее подписанное соглашение об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза.
Алекс Шишло для Rough&Polished