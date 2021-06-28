Эксклюзив
«Я думаю, что выращенные в лаборатории бриллианты никогда не будут угрозой для природных бриллиантов», - утверждает Суреш Хатхирамани, управляющий директор Facets Singapore
Диамантер и отраслевой эксперт с глубокими познаниями в области драгоценных камней и ювелирных изделий, Суреш Хатхирамани (Suresh Hathiramani) прошел обучение также в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of America, GIA)...
28 июня 2021
MIUZ Diamonds – бриллианты со столетней историей
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Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее
Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...
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31 мая 2021
Сравнительное исследование: платина превосходит золото по износостойкости
Согласно исследованию: «Серия повторяющихся испытаний на износ и коррозию была проведена на двух сплавах платины 950 пробы, двух сплавах белого золота 585 пробы и двух сплавах белого золота 750 пробы. Тестирование проводилось в соответствии со стандартными промышленными процедурами, чтобы обеспечить сопоставимые и воспроизводимые условия. Испытания на износ состояли из последовательности, включающей испытание на истирание, испытание на коррозию и испытание на полировку. Потерю массы регистрировали после каждого цикла испытаний. За пятью полными тестовыми циклами следовали два длительных теста на полировку. Общее время тестирования составило около 250 часов. Наблюдалась явная разница в потерях массы и объема между сплавами платины и золота. Абсолютная потеря объема на единицу площади поверхности сплавов платины была в два-три раза ниже, чем у сплавов золота. Наибольшая потеря объема наблюдалась для 750 AuPd, за которыми следовали 585 AuPd, 585 AuNi и 750 AuNi, причем последние три показали аналогичное поведение при износе. Потеря массы линейно увеличивалась со временем тестирования. При испытаниях на коррозию в нашем ограниченном по продолжительности цикле испытаний не наблюдалось заметной потери массы, и единственным сплавом, проявляющим значительную коррозию, был 585 AuNi. Твердость сплавов определяли методом микротвердости по Виккерсу при нагрузке 100 г. Примечательно, что более высокие уровни твердости не были признаны показателем низкой потери массы или объема».
Не начнется ли в ближайшем будущем «война» между золотом и платиной, подобная той, что идет между природными и искусственными бриллиантами?
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished