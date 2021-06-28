Близится к завершению строительство нового судна компании Debmarine Namibia

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По сообщениям местных СМИ, строительство нового судна для добычи алмазов - Additional Mining Vessel # 3 (AMV3) - компании Debmarine Namibia стоимостью 7 млрд намибийских долларов близится к завершению.

Издание New Era сообщает, что главный двигатель строящегося в Румынии судна впервые был успешно запущен в мае.

Доставка судна ожидалась в июле, когда корабль отправится в месячный рейс в Кейптаун.

AMV3 будет оснащен оборудованием для добычи алмазов в Кейптауне, и ожидается, что это увеличит производство Debmarine Namibia примерно на 500 000 каратов.

«Некоторые из алмазов самого высокого качества в мире найдены в море у побережья Намибии. Благодаря этим инвестициям мы сможем оптимизировать новые технологии для более эффективного поиска и извлечения алмазов и удовлетворить спрос потребителей во всем мире», - сказал генеральный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver).

Строительство судна началось в мае 2019 года.

Компания Debmarine Namibia в настоящее время эксплуатирует пять судов для добычи алмазов, а также одно судно для разведки и отбора проб.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





