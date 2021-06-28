Эксклюзив
«Я думаю, что выращенные в лаборатории бриллианты никогда не будут угрозой для природных бриллиантов», - утверждает Суреш Хатхирамани, управляющий директор Facets Singapore
Диамантер и отраслевой эксперт с глубокими познаниями в области драгоценных камней и ювелирных изделий, Суреш Хатхирамани (Suresh Hathiramani) прошел обучение также в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of America, GIA)...
28 июня 2021
MIUZ Diamonds – бриллианты со столетней историей
Московский ювелирный завод всегда славился своими мастерами, получая призы и дипломы “лучшего предприятия ювелирной торговли”. У одного из старейших предприятий России – две любопытные новости: недавний 100-летний юбилей со времени основания и полный...
21 июня 2021
Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее
Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...
14 июня 2021
Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски
Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...
07 июня 2021
«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...
31 мая 2021
Близится к завершению строительство нового судна компании Debmarine Namibia
Издание New Era сообщает, что главный двигатель строящегося в Румынии судна впервые был успешно запущен в мае.
Доставка судна ожидалась в июле, когда корабль отправится в месячный рейс в Кейптаун.
AMV3 будет оснащен оборудованием для добычи алмазов в Кейптауне, и ожидается, что это увеличит производство Debmarine Namibia примерно на 500 000 каратов.
«Некоторые из алмазов самого высокого качества в мире найдены в море у побережья Намибии. Благодаря этим инвестициям мы сможем оптимизировать новые технологии для более эффективного поиска и извлечения алмазов и удовлетворить спрос потребителей во всем мире», - сказал генеральный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver).
Строительство судна началось в мае 2019 года.
Компания Debmarine Namibia в настоящее время эксплуатирует пять судов для добычи алмазов, а также одно судно для разведки и отбора проб.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished