BlueRock Diamonds завершит проект расширения рудника Кареевлей в августе

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Ожидается, что BlueRock Diamonds завершит проект по расширению своего алмазного рудника Кареевлей (Kareevlei) в Южной Африке в августе.

Производитель алмазов, зарегистрированный на лондонском Рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM), выйдет на полную производственную мощность, что позволит ему иметь годовой прогноз добычи алмазов в размере от 30 000 до 39 000 каратов.

«Мы ожидаем начать ввод в эксплуатацию западной стороны нового завода в ближайшее время, а после завершения мы планируем ежегодное производство 1 млн тонн руды и надеемся, что мы сможем превысить этот уровень, - говорится в сообщении компании. - Увеличение тоннажа обеспечит эффект масштаба с тем, чтобы превратить Кареевлей в высокодоходный актив».

Председатель совета директоров BlueRock Diamonds Майкл Хьюстон (Michael Houston) заявил, что, по прогнозам, годовая выручка компании увеличится вдвое и превысит 16 млн долларов США к концу года, а стоимость единицы продукции будет снижена до [примерно] 220 долларов за карат, что обеспечит здоровую маржу по сравнению с показателем средней цены продажи за 2019 год в 415 долларов за карат, а в первые пять месяцев 2021 года – в 424 доллара за карат.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





