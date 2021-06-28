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31 мая 2021

«Золото дураков» в конце концов не так уж и глупо

Сегодня
Новости
Исследования австралийского Университета Кертина (Curtin University) показали, что в пирите, минерале, широко известном как «золото дураков», могут быть заключены крошечные количества золота, что делает его более ценным, чем предполагает его название.
Это исследование, опубликованное в журнале «Геология» (Geology) в сотрудничестве с Университетом Западной Австралии (University of Western Australia) и Китайским университетом геонаук (China University of Geoscience), представляет собой углубленный анализ, позволяющий лучше понять минералогическое расположение захваченного золота в пирите, что может привести к созданию более экологически чистых методов экстракции золота.
Доктор Денис Фужеруз (Denis Fougerouse) из Школы наук о Земле и планетах (School of Earth and Planetary Sciences) Университета Кертина сказал, что этот новый тип «невидимого» золота ранее не был распознан и его можно наблюдать только с помощью научного инструмента, называемого атомным зондом. По его словам, школа занимается изучением методов добычи золота и возможных способов получения захваченного золота с меньшим неблагоприятным воздействием на окружающую среду.
«Обычно золото добывают с использованием методов окисления под давлением, аналогичных кулинарии, но этот процесс требует больших затрат энергии. Мы же хотели изучить более экологичный способ добычи», - сказал доктор Фужеруз.
«Мы изучили процесс экстракции, называемый селективным выщелачиванием, с использованием жидкости для выборочного растворения золота из пирита. Мало того, что дислокации захватывают золото, они также ведут себя как жидкие пути, которые позволяют золоту «выщелачиваться», не затрагивая весь пирит», - добавил он.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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