Эксклюзив
«Я думаю, что выращенные в лаборатории бриллианты никогда не будут угрозой для природных бриллиантов», - утверждает Суреш Хатхирамани, управляющий директор Facets Singapore
Диамантер и отраслевой эксперт с глубокими познаниями в области драгоценных камней и ювелирных изделий, Суреш Хатхирамани (Suresh Hathiramani) прошел обучение также в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of America, GIA)...
28 июня 2021
MIUZ Diamonds – бриллианты со столетней историей
Московский ювелирный завод всегда славился своими мастерами, получая призы и дипломы “лучшего предприятия ювелирной торговли”. У одного из старейших предприятий России – две любопытные новости: недавний 100-летний юбилей со времени основания и полный...
21 июня 2021
Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее
Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...
14 июня 2021
Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски
Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...
07 июня 2021
«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...
31 мая 2021
Дело о контрабанде золота: Индия уведомила ОАЭ о причастных к этому двух дипломатах
Министерство иностранных дел Индии также передало ОАЭ флеш-накопитель с подробностями дела о контрабанде золота по дипломатическим каналам в Тривандруме, столице южноиндийского штата Керала. Ответ ОАЭ будет иметь решающее значение для дальнейшего продвижения дела и двусторонних отношений между двумя странами.
Уведомление было направлено бывшему генеральному консулу майору Джамалу Хусейну аль-Зааби (Jamal Hussein al Zaabi) и бывшему временному поверенному в делах Рашиду Хамису аль-Шеймейли (Rashid Khamis Al Sheimeili), которых служба таможенного контроля обвинила в пособничестве контрабанде золота. Оба дипломата, которые были прикомандированы к консульству ОАЭ в Тривандруме, позже вернулись в Эмираты.
МИД Индии 25 июня передал уведомление, выпущенное в соответствии со статьей 124 Закона о таможне 1962 года. Министерство запросило у ОАЭ дать ответ после контакта с бывшими дипломатами, что является первым такого рода шагом против двух иностранных чиновников с дипломатическим иммунитетом.
Таможенная служба установила, что эти два должностных лица злоупотребили дипломатическим иммунитетом, предоставленным Венской конвенцией, и вели финансовые дела, выходящие за рамки своих обязанностей. Результаты расследования тоже были переданы в ОАЭ.
Таможня, кроме того, установила, что бывшие дипломаты проводили встречи с должностными лицами правительства штата, не сообщая об этом Министерству иностранных дел Индии.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished