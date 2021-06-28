Дело о контрабанде золота: Индия уведомила ОАЭ о причастных к этому двух дипломатах

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Согласно статье в издании The Week, в которой в качестве источника упоминается веб-портал onmanorama.com, Индия направила уведомление Объединенным Арабским Эмиратам в рамках шага таможенного департамента по привлечению к ответственности двух бывших высокопоставленных дипломатов в качестве обвиняемых по делу о контрабанде золота.

Министерство иностранных дел Индии также передало ОАЭ флеш-накопитель с подробностями дела о контрабанде золота по дипломатическим каналам в Тривандруме, столице южноиндийского штата Керала. Ответ ОАЭ будет иметь решающее значение для дальнейшего продвижения дела и двусторонних отношений между двумя странами.

Уведомление было направлено бывшему генеральному консулу майору Джамалу Хусейну аль-Зааби (Jamal Hussein al Zaabi) и бывшему временному поверенному в делах Рашиду Хамису аль-Шеймейли (Rashid Khamis Al Sheimeili), которых служба таможенного контроля обвинила в пособничестве контрабанде золота. Оба дипломата, которые были прикомандированы к консульству ОАЭ в Тривандруме, позже вернулись в Эмираты.

МИД Индии 25 июня передал уведомление, выпущенное в соответствии со статьей 124 Закона о таможне 1962 года. Министерство запросило у ОАЭ дать ответ после контакта с бывшими дипломатами, что является первым такого рода шагом против двух иностранных чиновников с дипломатическим иммунитетом.

Таможенная служба установила, что эти два должностных лица злоупотребили дипломатическим иммунитетом, предоставленным Венской конвенцией, и вели финансовые дела, выходящие за рамки своих обязанностей. Результаты расследования тоже были переданы в ОАЭ.

Таможня, кроме того, установила, что бывшие дипломаты проводили встречи с должностными лицами правительства штата, не сообщая об этом Министерству иностранных дел Индии.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





