Sarine Technologies присоединяется к компаниям с двойным листингом на TASE

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Sarine Technologies Ltd., компания, разрабатывающая технологии для анализа и огранки необработанных алмазов, а также для классификации, документирования и продвижения бриллиантов на рынке, акции которой торгуются на Сингапурской бирже, опубликовала свои листинговые документы 28 июня 2021 года и теперь начнет торговлю как компания с двойным листингом на тель-авивской фондовой бирже (Tel Aviv Stock Exchange, TASE) начиная с 5 июля 2021 года под тикером SARN, согласно пресс-релизу Sarine Technologies.

В 2005 году Sarine Technologies стала первой израильской компанией, котирующейся на Сингапурской бирже (Singapore Exchange, SGX). Теперь это первая израильская компания, зарегистрированная в Сингапуре и работающая с двойным листингом на TASE.

Торговля акциями компании на SGX будет продолжена, и компания будет подчиняться требованиям Сингапурской биржи к отчетности и раскрытию информации. В рамках двойного листинга компания не будет обязана предоставлять отчеты, кроме тех, которые требуются в Сингапуре.

Дэниел Глинерт (Daniel Glinert), председатель совета директоров Sarine Technologies, в связи с этим сказал: «Более пятнадцати лет, с момента нашего IPO 8 апреля 2005 года, акции компании торгуются в Сингапуре. Мы полагаем, что двойной листинг на TASE увеличит доступ компании к более широкой базе инвесторов, повысит ликвидность акций и создаст ценность для акционеров. Мы также считаем, что двойной листинг на данном этапе особенно уместен из-за значительного восстановления бизнеса компании после вспышки коронавируса».

Иттай Бен Зеев (Ittai Ben Zeev), генеральный директор TASE, со своей стороны отметил: «Мы поздравляем Sarine, первую компанию, которая решила присоединиться к TASE в рамках двойного листинга на Сингапурской бирже. Любая израильская компания, акции которой торгуются за рубежом, должна участвовать в израильском рынке капитала, и я уверен, что вскоре мы увидим, что все большее число компаний сделают этот шаг и присоединятся к TASE».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





