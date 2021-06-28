Эксклюзив
«Я думаю, что выращенные в лаборатории бриллианты никогда не будут угрозой для природных бриллиантов», - утверждает Суреш Хатхирамани, управляющий директор Facets Singapore
Диамантер и отраслевой эксперт с глубокими познаниями в области драгоценных камней и ювелирных изделий, Суреш Хатхирамани (Suresh Hathiramani) прошел обучение также в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of America, GIA)...
28 июня 2021
MIUZ Diamonds – бриллианты со столетней историей
Московский ювелирный завод всегда славился своими мастерами, получая призы и дипломы “лучшего предприятия ювелирной торговли”. У одного из старейших предприятий России – две любопытные новости: недавний 100-летний юбилей со времени основания и полный...
21 июня 2021
Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее
Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...
14 июня 2021
Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски
Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...
07 июня 2021
«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...
31 мая 2021
Sarine Technologies присоединяется к компаниям с двойным листингом на TASE
В 2005 году Sarine Technologies стала первой израильской компанией, котирующейся на Сингапурской бирже (Singapore Exchange, SGX). Теперь это первая израильская компания, зарегистрированная в Сингапуре и работающая с двойным листингом на TASE.
Торговля акциями компании на SGX будет продолжена, и компания будет подчиняться требованиям Сингапурской биржи к отчетности и раскрытию информации. В рамках двойного листинга компания не будет обязана предоставлять отчеты, кроме тех, которые требуются в Сингапуре.
Дэниел Глинерт (Daniel Glinert), председатель совета директоров Sarine Technologies, в связи с этим сказал: «Более пятнадцати лет, с момента нашего IPO 8 апреля 2005 года, акции компании торгуются в Сингапуре. Мы полагаем, что двойной листинг на TASE увеличит доступ компании к более широкой базе инвесторов, повысит ликвидность акций и создаст ценность для акционеров. Мы также считаем, что двойной листинг на данном этапе особенно уместен из-за значительного восстановления бизнеса компании после вспышки коронавируса».
Иттай Бен Зеев (Ittai Ben Zeev), генеральный директор TASE, со своей стороны отметил: «Мы поздравляем Sarine, первую компанию, которая решила присоединиться к TASE в рамках двойного листинга на Сингапурской бирже. Любая израильская компания, акции которой торгуются за рубежом, должна участвовать в израильском рынке капитала, и я уверен, что вскоре мы увидим, что все большее число компаний сделают этот шаг и присоединятся к TASE».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished