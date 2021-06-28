Крупные золотодобывающие компании Зимбабве намерены напрямую экспортировать часть своей продукции

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Резервный банк Зимбабве (Reserve Bank of Zimbabwe, RBZ) намерен позволить крупным золотодобывающим компаниям напрямую экспортировать часть своей продукции, что рассматривается как постепенное ослабление контроля центрального банка над торговлей драгоценным металлом в этой южноафриканской стране.

Агентство Reuters процитировало директора по валютному контролю банка Фараи Масенду (Farai Masendu), который заявил в распространенном банком циркуляре, что горнодобывающим предприятиям, которые увеличили добычу золота выше их среднемесячной добычи, будет разрешено напрямую экспортировать эту часть.

«Это позволит им (золотодобытчикам) получить финансирование в виде золотых ссуд для того, чтобы увеличить производство золота», - отметил он.

RBZ владеет компанией Fidelity Printers and Refiners (FPR), которая является единственным покупателем, переработчиком и экспортером золота в Зимбабве.

Ожидается, что центральный банк разделит FPR на две отдельные структуры.

Он продаст горнякам контрольный пакет акций нового бизнеса по переработке золота.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





