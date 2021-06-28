Эксклюзив
«Я думаю, что выращенные в лаборатории бриллианты никогда не будут угрозой для природных бриллиантов», - утверждает Суреш Хатхирамани, управляющий директор Facets Singapore
Диамантер и отраслевой эксперт с глубокими познаниями в области драгоценных камней и ювелирных изделий, Суреш Хатхирамани (Suresh Hathiramani) прошел обучение также в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of America, GIA)...
28 июня 2021
MIUZ Diamonds – бриллианты со столетней историей
Московский ювелирный завод всегда славился своими мастерами, получая призы и дипломы “лучшего предприятия ювелирной торговли”. У одного из старейших предприятий России – две любопытные новости: недавний 100-летний юбилей со времени основания и полный...
21 июня 2021
Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее
Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...
14 июня 2021
Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски
Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...
07 июня 2021
«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...
31 мая 2021
Крупные золотодобывающие компании Зимбабве намерены напрямую экспортировать часть своей продукции
Агентство Reuters процитировало директора по валютному контролю банка Фараи Масенду (Farai Masendu), который заявил в распространенном банком циркуляре, что горнодобывающим предприятиям, которые увеличили добычу золота выше их среднемесячной добычи, будет разрешено напрямую экспортировать эту часть.
«Это позволит им (золотодобытчикам) получить финансирование в виде золотых ссуд для того, чтобы увеличить производство золота», - отметил он.
RBZ владеет компанией Fidelity Printers and Refiners (FPR), которая является единственным покупателем, переработчиком и экспортером золота в Зимбабве.
Ожидается, что центральный банк разделит FPR на две отдельные структуры.
Он продаст горнякам контрольный пакет акций нового бизнеса по переработке золота.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished