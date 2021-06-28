Southstone Minerals продала алмазы с рудника Оэна по 2 207 долларов за карат

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Компания Southstone Minerals произвела 235,84 карата алмазов в период с 1 марта по 30 мая 2021 года на своем аллювиальном алмазном руднике Оэна (Oena) в Южной Африке.

Компания сообщила, что средняя цена алмазов составила 2 207 долларов США за карат.

Из 115 извлеченных алмазов самым крупным был камень весом 25,28 карата, который был продан за 40 701 доллар, или по 1 610 долларов за карат.

Однако камень весом 22,02 карата был продан за 170 000 долларов или по 7 720 долларов за карат, что сделало его самым ценным алмазом, добытым за квартал.

Компания также продала камень 10,93 карата по цене 23 215 долларов, или по 2 124 доллара за карат, и камень 10,2 карата за 51 908 долларов, или по 5 091 доллар за карат.

В настоящее время у Southstone Minerals имеется один горнодобывающий подрядчик, использующий четыре обогатительных фабрики для переработки поступающего с рудника материала и одну установку «Буревестник», используемую для извлечения алмазов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





