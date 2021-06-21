Эксклюзив
«Я думаю, что выращенные в лаборатории бриллианты никогда не будут угрозой для природных бриллиантов», - утверждает Суреш Хатхирамани, управляющий директор Facets Singapore
Диамантер и отраслевой эксперт с глубокими познаниями в области драгоценных камней и ювелирных изделий, Суреш Хатхирамани (Suresh Hathiramani) прошел обучение также в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of America, GIA)...
Вчера
MIUZ Diamonds – бриллианты со столетней историей
Московский ювелирный завод всегда славился своими мастерами, получая призы и дипломы “лучшего предприятия ювелирной торговли”. У одного из старейших предприятий России – две любопытные новости: недавний 100-летний юбилей со времени основания и полный...
21 июня 2021
Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее
Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...
14 июня 2021
Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски
Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...
07 июня 2021
«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...
31 мая 2021
При ЕАЭС создается ювелирное экспортное бюро
В числе задач Бюро - подготовка кадров, информационное и консультационное сопровождение производителей и продавцов ювелирных изделий, поиск инвесторов, создание логистической цепи и цепи дистрибуции ювелирной продукции на рынках третьих стран.
С приветственным словом к участникам и гостям события обратятся министр торговли и интеграции Республики Казахстан Султанов Бахыт Турлыханович, член Коллегии (Министр) ЕЭК Артак Камалян, член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам и ИКТ Варданян Гегам Левонович и управляющий Международным финансовым центром «Астана» Келимбетов Кайрат Нематович.
Сразу после открытия в рамках конгресса J-1 Kazakhstan состоится панельная дискуссия «От евразийского ювелирного рынка к мировому. Глобальные тенденции развития ювелирной отрасли и экспортный потенциал ЕАЭС». Спикеры определят место общего евразийского ювелирного рынка и роль евразийской интеграции в обеспечении кооперации и конкурентоспособности евразийской ювелирной продукции, рассмотрят существующие пилотные проекты по маркировке и аспекты электронной торговли.
Следует отметить, что J-1 Kazakhstan начнет работу раньше – 30 июня. Конгресс продлится до 2 июля. В программе мероприятия – выступления ведущих экспертов отрасли, обсуждение ключевых вопросов индустрии, международный обмен опытом и выдвижение перспективных инициатив. Полная программа конгресса J-1 Kazakhstan доступна по ссылке: https://kz.j-1.show/programm-congress
В свою очередь выставка пройдет с 30 июня по 3 июля и будет включать экспозицию ювелирных брендов стран ЕАЭС, таких как Ilgiz F., Elena Okutova, Dzhanelli Jewellery, Bagheshian Jewelry (ООО «Патила»), International Jewellery School, GAdecor, JEK, La Cosa, Nurdos Jewellery, ZERGER ILYAS Haute Joaillerie, Кыргызский Ювелирный завод "Алтын". Партнер мероприятия - Часовой завод NIKA, ведущий производитель ювелирных часов. Каталог выставки доступен по ссылке: https://kz.j-1.show/catalog-kz.
Вход для всех желающих свободный. Для тех, кто не сможет присоединиться к событию в Нур-Султане, будет организована прямая трансляция совместно с партнером конгресса - онлайн-университетом Skillbox. Ссылка на бесплатную регистрацию: https://eventskillbox.timepad.ru/event/1673617/.
Подробная информация и контакты для связи:
https://kz.j-1.show/
www.instagram.com/j1.show/
www.facebook.com/j1.show.moscow
pr@j-1.show
+ 7 (495) 778-80-88 (многоканальный)
Алекс Шишло для Rough&Polished