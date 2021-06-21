WDC предвидит две отдельные цепочки создания стоимости для алмазной отрасли

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Всемирный алмазный совет (World Diamond Council, WDC) прогнозирует, что алмазная промышленность, вероятно, будет иметь две отдельные цепочки создания стоимости.

Президент WDC Эдвард Ашер (Edward Asscher) заявил на заключительном заседании межсессионного совещания 2021 года Кимберлийского процесса (КП), что одна из этих цепочек будет состоять из алмазов, добытых из ответственных источников, а другая – из тех, что добыты не из них.

Он утверждал, что некоторые члены КП не были готовы оправдать ожидания потребителей ювелирных изделий, которые ныне хотят, чтобы алмазы поступали из ответственных источников.

«Вполне возможно, что соображения потребителей выходят далеко за рамки восприятия стран-производителей, центров огранки и правительств, - сказал Ашер. - Но что происходит, когда производители не прислушиваются к рынку? Они выходят из употребления».

Он, однако, добавил, что КП может создать равные условия игры, если будет соответствовать ожиданиям потребителей.

«Но есть явное сопротивление, и я считаю, что это связано с тем, что некоторые из нас рассматривают Сертификационную схему Кимберлийского процесса (Kimberley Process Certification Scheme) как средство содействия торговле, в то время как другие рассматривают ее как ограничитель торговли», - отметил он.

По словам Ашера, членам КП необходимо работать вместе, чтобы реформировать организацию, и оставить позади тех, кто не желает развиваться.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





