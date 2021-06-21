Эксклюзив
«Я думаю, что выращенные в лаборатории бриллианты никогда не будут угрозой для природных бриллиантов», - утверждает Суреш Хатхирамани, управляющий директор Facets Singapore
Диамантер и отраслевой эксперт с глубокими познаниями в области драгоценных камней и ювелирных изделий, Суреш Хатхирамани (Suresh Hathiramani) прошел обучение также в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of America, GIA)...
Вчера
MIUZ Diamonds – бриллианты со столетней историей
Московский ювелирный завод всегда славился своими мастерами, получая призы и дипломы “лучшего предприятия ювелирной торговли”. У одного из старейших предприятий России – две любопытные новости: недавний 100-летний юбилей со времени основания и полный...
21 июня 2021
Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее
Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...
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Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...
31 мая 2021
WDC предвидит две отдельные цепочки создания стоимости для алмазной отрасли
Президент WDC Эдвард Ашер (Edward Asscher) заявил на заключительном заседании межсессионного совещания 2021 года Кимберлийского процесса (КП), что одна из этих цепочек будет состоять из алмазов, добытых из ответственных источников, а другая – из тех, что добыты не из них.
Он утверждал, что некоторые члены КП не были готовы оправдать ожидания потребителей ювелирных изделий, которые ныне хотят, чтобы алмазы поступали из ответственных источников.
«Вполне возможно, что соображения потребителей выходят далеко за рамки восприятия стран-производителей, центров огранки и правительств, - сказал Ашер. - Но что происходит, когда производители не прислушиваются к рынку? Они выходят из употребления».
Он, однако, добавил, что КП может создать равные условия игры, если будет соответствовать ожиданиям потребителей.
«Но есть явное сопротивление, и я считаю, что это связано с тем, что некоторые из нас рассматривают Сертификационную схему Кимберлийского процесса (Kimberley Process Certification Scheme) как средство содействия торговле, в то время как другие рассматривают ее как ограничитель торговли», - отметил он.
По словам Ашера, членам КП необходимо работать вместе, чтобы реформировать организацию, и оставить позади тех, кто не желает развиваться.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished