Ангольская компания Sodiam выручила почти 57 млн долларов на третьем алмазном аукционе

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Национальная алмазная торговая компания Анголы Sodiam выручила 56,64 млн долларов за алмазы, проданные на третьем аукционе 24 июня.

Проданные алмазы были извлечены на рудниках Уари (Uari), Луло (Lulo), Катока (Catoca) и Луэле (Luele).

В сообщении компании говорится, что, помимо разнообразной партии алмазов специальных размеров, также была доступна партия рядовых алмазов всех размеров с месторождения Луэле в районе Луаше.

В аукционе, который проходил виртуально, приняли участие более 50 компаний.

Первый тендер Sodiam прошел в феврале 2019 года в соответствии с новой маркетинговой политикой Анголы, а второй - в декабре 2019 года.

В прошлом году страна не проводила тендеры из-за пандемии COVID-19.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





