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«Я думаю, что выращенные в лаборатории бриллианты никогда не будут угрозой для природных бриллиантов», - утверждает Суреш Хатхирамани, управляющий директор Facets Singapore
Диамантер и отраслевой эксперт с глубокими познаниями в области драгоценных камней и ювелирных изделий, Суреш Хатхирамани (Suresh Hathiramani) прошел обучение также в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of America, GIA)...
Вчера
MIUZ Diamonds – бриллианты со столетней историей
Московский ювелирный завод всегда славился своими мастерами, получая призы и дипломы “лучшего предприятия ювелирной торговли”. У одного из старейших предприятий России – две любопытные новости: недавний 100-летний юбилей со времени основания и полный...
21 июня 2021
Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее
Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...
14 июня 2021
Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски
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07 июня 2021
«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...
31 мая 2021
Ангольская компания Sodiam выручила почти 57 млн долларов на третьем алмазном аукционе
Проданные алмазы были извлечены на рудниках Уари (Uari), Луло (Lulo), Катока (Catoca) и Луэле (Luele).
В сообщении компании говорится, что, помимо разнообразной партии алмазов специальных размеров, также была доступна партия рядовых алмазов всех размеров с месторождения Луэле в районе Луаше.
В аукционе, который проходил виртуально, приняли участие более 50 компаний.
Первый тендер Sodiam прошел в феврале 2019 года в соответствии с новой маркетинговой политикой Анголы, а второй - в декабре 2019 года.
В прошлом году страна не проводила тендеры из-за пандемии COVID-19.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished