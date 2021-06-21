Эксклюзив
«Я думаю, что выращенные в лаборатории бриллианты никогда не будут угрозой для природных бриллиантов», - утверждает Суреш Хатхирамани, управляющий директор Facets Singapore
Диамантер и отраслевой эксперт с глубокими познаниями в области драгоценных камней и ювелирных изделий, Суреш Хатхирамани (Suresh Hathiramani) прошел обучение также в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of America, GIA)...
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MIUZ Diamonds – бриллианты со столетней историей
Московский ювелирный завод всегда славился своими мастерами, получая призы и дипломы “лучшего предприятия ювелирной торговли”. У одного из старейших предприятий России – две любопытные новости: недавний 100-летний юбилей со времени основания и полный...
21 июня 2021
Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее
Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...
14 июня 2021
Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски
Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...
07 июня 2021
«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...
31 мая 2021
Lucapa Diamond продала семь алмазов, добытых на руднике Луло, за 21,4 млн долларов
В сообщении компании об этом говорится, что семь алмазов общим весом 620 каратов были выставлены на продажу на тендере, организованном Sodiam в Луанде.
Согласно Lucapa Diamond, достигнутые цены на алмазы Луло свидетельствуют о сильном рынке алмазов после пика пандемии в 2020 году, когда цены на алмазное сырье продолжали расти на фоне низких поставок алмазного сырья и возобновления потребительского спроса.
«Исключительный результат продажи, который является крупнейшей разовой продажей для Луло, демонстрирует высокий спрос на уникальную, крупную и высококачественную природную алмазную продукцию, такую, как на рудниках Луло и Мотаэ (Mothae)», - сказал управляющий директор Lucapa Diamond Стивен Везеролл (Stephen Wetherall).
Последняя торговая сессия компании довела общий объем продаж за шесть месяцев года до 38,8 млн долларов при средней цене алмазов 3 275 долларов за карат.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished