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Lucapa Diamond продала семь алмазов, добытых на руднике Луло, за 21,4 млн долларов

Сегодня
Новости
Lucapa Diamond продала семь алмазов, добытых на принадлежащем ей на 40% руднике Луло (Lulo) в Анголе за 21,4 млн долларов, или по средней цене 34 548 долларов за карат.
В сообщении компании об этом говорится, что семь алмазов общим весом 620 каратов были выставлены на продажу на тендере, организованном Sodiam в Луанде.
Согласно Lucapa Diamond, достигнутые цены на алмазы Луло свидетельствуют о сильном рынке алмазов после пика пандемии в 2020 году, когда цены на алмазное сырье продолжали расти на фоне низких поставок алмазного сырья и возобновления потребительского спроса.
«Исключительный результат продажи, который является крупнейшей разовой продажей для Луло, демонстрирует высокий спрос на уникальную, крупную и высококачественную природную алмазную продукцию, такую, как на рудниках Луло и Мотаэ (Mothae)», - сказал управляющий директор Lucapa Diamond Стивен Везеролл (Stephen Wetherall).
Последняя торговая сессия компании довела общий объем продаж за шесть месяцев года до 38,8 млн долларов при средней цене алмазов 3 275 долларов за карат.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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