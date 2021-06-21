Lucara Diamond привлечет 38 млн канадских долларов на развитие рудника Карове

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Lucara Diamond привлечет 38 млн канадских долларов в результате публичного и частного размещения своих акций, которое предназначено для пополнения оборотного капитала на поддержку разработки и текущей эксплуатации полностью принадлежащего ей рудника Карове (Karowe).

Алмазная компания заявила, что договорилась с синдикатом андеррайтеров во главе с BMO Capital Markets о приобретении 29,4 млн обыкновенных акций по цене 0,75 канадских доллара за акцию, что даст общую выручку в размере 22 млн канадских долларов.

Компания также согласовала запуск одновременного частного размещения акций на сумму 16 млн канадских долларов на тех же условиях, что и публичное предложение компании Nemesia и другим инвесторам.

Lucara Diamond сообщила, что предоставила андеррайтерам опцион с возможностью исполнения по цене размещения в течение 30 дней после закрытия публичного предложения на покупку дополнительных 15% акций от публичного предложения для покрытия превышения заявок над предложением, если таковое произойдет.

Ожидается, что публичное и частное размещение акций будут закрыты примерно 15 июля 2021 года и будут зависеть от получения Lucara Diamond всех необходимых разрешений регулирующих органов.

Lucara Diamond недавно добыла на руднике Карове алмаз весом 1 174,76 карата.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





