Эксклюзив
«Я думаю, что выращенные в лаборатории бриллианты никогда не будут угрозой для природных бриллиантов», - утверждает Суреш Хатхирамани, управляющий директор Facets Singapore
Диамантер и отраслевой эксперт с глубокими познаниями в области драгоценных камней и ювелирных изделий, Суреш Хатхирамани (Suresh Hathiramani) прошел обучение также в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of America, GIA)...
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MIUZ Diamonds – бриллианты со столетней историей
Московский ювелирный завод всегда славился своими мастерами, получая призы и дипломы “лучшего предприятия ювелирной торговли”. У одного из старейших предприятий России – две любопытные новости: недавний 100-летний юбилей со времени основания и полный...
21 июня 2021
Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее
Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...
14 июня 2021
Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски
Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...
07 июня 2021
«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...
31 мая 2021
Lucara Diamond привлечет 38 млн канадских долларов на развитие рудника Карове
Алмазная компания заявила, что договорилась с синдикатом андеррайтеров во главе с BMO Capital Markets о приобретении 29,4 млн обыкновенных акций по цене 0,75 канадских доллара за акцию, что даст общую выручку в размере 22 млн канадских долларов.
Компания также согласовала запуск одновременного частного размещения акций на сумму 16 млн канадских долларов на тех же условиях, что и публичное предложение компании Nemesia и другим инвесторам.
Lucara Diamond сообщила, что предоставила андеррайтерам опцион с возможностью исполнения по цене размещения в течение 30 дней после закрытия публичного предложения на покупку дополнительных 15% акций от публичного предложения для покрытия превышения заявок над предложением, если таковое произойдет.
Ожидается, что публичное и частное размещение акций будут закрыты примерно 15 июля 2021 года и будут зависеть от получения Lucara Diamond всех необходимых разрешений регулирующих органов.
Lucara Diamond недавно добыла на руднике Карове алмаз весом 1 174,76 карата.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished