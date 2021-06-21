Эксклюзив
«Я думаю, что выращенные в лаборатории бриллианты никогда не будут угрозой для природных бриллиантов», - утверждает Суреш Хатхирамани, управляющий директор Facets Singapore
Диамантер и отраслевой эксперт с глубокими познаниями в области драгоценных камней и ювелирных изделий, Суреш Хатхирамани (Suresh Hathiramani) прошел обучение также в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of America, GIA)...
Сегодня
MIUZ Diamonds – бриллианты со столетней историей
Московский ювелирный завод всегда славился своими мастерами, получая призы и дипломы “лучшего предприятия ювелирной торговли”. У одного из старейших предприятий России – две любопытные новости: недавний 100-летний юбилей со времени основания и полный...
21 июня 2021
Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее
Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...
14 июня 2021
Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски
Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...
07 июня 2021
«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...
31 мая 2021
Антон Силуанов переизбран Председателем Набсовета АЛРОСА
По итогам голосования были также определены составы профильных комитетов при Набсовете. Два из трех комитетов полностью сформированы из независимых директоров.
Пост председателя Комитета по стратегии и устойчивому развитию, как и в прошлом году, занял заместитель Министра финансов Российской Федерации Алексей Моисеев. В состав комитета также вошли Айсен Николаев, Сергей Иванов, Мария Гордон (независимый директор), Евгения Григорьева (независимый директор), Игорь Даниленко (независимый директор), Кирилл Дмитриев, Андрей Донец, Василий Ефимов, Сергей Местников, Алексей Носков (независимый директор), Владимир Рашевский.
Комитет по аудиту, как и ранее, полностью сформирован из независимых директоров. Его возглавила Мария Гордон. Кроме нее, в состав комитета вошли также Евгения Григорьева и Игорь Даниленко.
Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям остался без изменений. Его председателем избрана Евгения Григорьева (независимый директор). В комитет вошли также независимые директора Мария Гордон, Дмитрий Конов и Алексей Носков.
Владимир Малахов, Rough&Polished