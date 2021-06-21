Baselworld возвращается в 2022 году

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Выставка часов и ювелирных изделий Baselworld вернется в 2022 году, заявил ее управляющий директор Мишель Лорис-Мелкоф (Michel Loris-Melkof).

Следуя национальным рекомендациям Швейцарии, Baselworld отменила свою январскую выставку 2020 года, но политика организаторов по возврату средств вызвала протест экспонентов, которые сочли ее менее чем щедрой, учитывая обстоятельства.

Rolex, Patek Philippe, Chanel, Chopard и Тюдор тогда заявили о намерении организовать собственную выставку совместно с женевской часовой ярмаркой Watches & Wonders.

От участия в Baselworld отказались также TAG Heuer, Hublot и Zenith.

Новый формат Baselworld не предусматривает их участие.

На пресс-конференции Лорис-Мелкоф сказал, что организатор выставки MCH Group будет обслуживать небольшие компании по производству часов, ювелирных изделий и драгоценных камней, которые компания классифицировала как «средний и верхний сегмент» отрасли, а также «массовые бренды».

В 2022 году на выставке будет представлено около 300 брендов, а в будущем их число может вырасти.

Baselworld пройдет с 31 марта по 4 апреля в Базеле, даты совпадают с другими часовыми выставками, проводимыми в Женеве, пишет nationaljeweler.com.



Алекс Шишло для Rough&Polished



