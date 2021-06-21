Эксклюзив
«Я думаю, что выращенные в лаборатории бриллианты никогда не будут угрозой для природных бриллиантов», - утверждает Суреш Хатхирамани, управляющий директор Facets Singapore
Диамантер и отраслевой эксперт с глубокими познаниями в области драгоценных камней и ювелирных изделий, Суреш Хатхирамани (Suresh Hathiramani) прошел обучение также в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of America, GIA)...
Вчера
MIUZ Diamonds – бриллианты со столетней историей
Московский ювелирный завод всегда славился своими мастерами, получая призы и дипломы “лучшего предприятия ювелирной торговли”. У одного из старейших предприятий России – две любопытные новости: недавний 100-летний юбилей со времени основания и полный...
21 июня 2021
Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее
Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...
14 июня 2021
Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски
Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...
07 июня 2021
«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...
31 мая 2021
Baselworld возвращается в 2022 году
Следуя национальным рекомендациям Швейцарии, Baselworld отменила свою январскую выставку 2020 года, но политика организаторов по возврату средств вызвала протест экспонентов, которые сочли ее менее чем щедрой, учитывая обстоятельства.
Rolex, Patek Philippe, Chanel, Chopard и Тюдор тогда заявили о намерении организовать собственную выставку совместно с женевской часовой ярмаркой Watches & Wonders.
От участия в Baselworld отказались также TAG Heuer, Hublot и Zenith.
Новый формат Baselworld не предусматривает их участие.
На пресс-конференции Лорис-Мелкоф сказал, что организатор выставки MCH Group будет обслуживать небольшие компании по производству часов, ювелирных изделий и драгоценных камней, которые компания классифицировала как «средний и верхний сегмент» отрасли, а также «массовые бренды».
В 2022 году на выставке будет представлено около 300 брендов, а в будущем их число может вырасти.
Baselworld пройдет с 31 марта по 4 апреля в Базеле, даты совпадают с другими часовыми выставками, проводимыми в Женеве, пишет nationaljeweler.com.
Алекс Шишло для Rough&Polished