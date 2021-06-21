Эксклюзив
«Я думаю, что выращенные в лаборатории бриллианты никогда не будут угрозой для природных бриллиантов», - утверждает Суреш Хатхирамани, управляющий директор Facets Singapore
Диамантер и отраслевой эксперт с глубокими познаниями в области драгоценных камней и ювелирных изделий, Суреш Хатхирамани (Suresh Hathiramani) прошел обучение также в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of America, GIA)...
Сегодня
MIUZ Diamonds – бриллианты со столетней историей
Московский ювелирный завод всегда славился своими мастерами, получая призы и дипломы “лучшего предприятия ювелирной торговли”. У одного из старейших предприятий России – две любопытные новости: недавний 100-летний юбилей со времени основания и полный...
21 июня 2021
Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее
Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...
14 июня 2021
Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски
Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...
07 июня 2021
«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...
31 мая 2021
Rio Tinto определила бюджет для проекта Стар-Орион
Две компании вовлечены в спор о праве собственности на Стар-Орион. Rio Tinto также собирается получить часть из 64,4 млн долларов, которые она уже потратила на проект в период с ноября 2019 года по май 2021 года.
В ноябре 2017 года Rio Tinto подписала четырехэтапное соглашение на сумму 70,5 млн долларов, чтобы получить долю в размере до 60% в проекте в течение 7,5 лет. Однако Star Diamond не согласилась на создание СП и подала на Rio Tinto в суд.
Дело, которое также требует возмещения убытков от Rio Tinto, вряд ли будет рассмотрено до следующего года. Если Star Diamond не сможет профинансировать свою часть расходов, она рискует тем, что ее доля в проекте сократиться.
Обе стороны ожидают решения суда по делу об «обязательстве» Rio Tinto, которое суд заслушал 4 июня и теперь определит, может ли Rio Tinto созвать заседание комитета управления.
Rio Tinto завершила программу отбора проб из 10 скважин на проекте Стар-Орион, которая, по ее словам, подтвердила уверенность в содержании алмазов на данном проекте.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished