Rio Tinto определила бюджет для проекта Стар-Орион

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Крупная горнодобывающая компания Rio Tinto уведомила компанию Star Diamond, что будет добиваться утверждения бюджета в размере 17,8 млн долларов для алмазного проекта Стар-Орион (Star-Orion) в провинции Саскачеван в Канаде на период с июня 2021 года по март 2022 года.

Две компании вовлечены в спор о праве собственности на Стар-Орион. Rio Tinto также собирается получить часть из 64,4 млн долларов, которые она уже потратила на проект в период с ноября 2019 года по май 2021 года.

В ноябре 2017 года Rio Tinto подписала четырехэтапное соглашение на сумму 70,5 млн долларов, чтобы получить долю в размере до 60% в проекте в течение 7,5 лет. Однако Star Diamond не согласилась на создание СП и подала на Rio Tinto в суд.

Дело, которое также требует возмещения убытков от Rio Tinto, вряд ли будет рассмотрено до следующего года. Если Star Diamond не сможет профинансировать свою часть расходов, она рискует тем, что ее доля в проекте сократиться.

Обе стороны ожидают решения суда по делу об «обязательстве» Rio Tinto, которое суд заслушал 4 июня и теперь определит, может ли Rio Tinto созвать заседание комитета управления.

Rio Tinto завершила программу отбора проб из 10 скважин на проекте Стар-Орион, которая, по ее словам, подтвердила уверенность в содержании алмазов на данном проекте.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





