Эксклюзив
«Я думаю, что выращенные в лаборатории бриллианты никогда не будут угрозой для природных бриллиантов», - утверждает Суреш Хатхирамани, управляющий директор Facets Singapore
Диамантер и отраслевой эксперт с глубокими познаниями в области драгоценных камней и ювелирных изделий, Суреш Хатхирамани (Suresh Hathiramani) прошел обучение также в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of America, GIA)...
Сегодня
MIUZ Diamonds – бриллианты со столетней историей
Московский ювелирный завод всегда славился своими мастерами, получая призы и дипломы “лучшего предприятия ювелирной торговли”. У одного из старейших предприятий России – две любопытные новости: недавний 100-летний юбилей со времени основания и полный...
21 июня 2021
Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее
Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...
14 июня 2021
Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски
Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...
07 июня 2021
«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...
31 мая 2021
Lucy Platforms объявила о создании нового прайс-листа на бриллианты
По словам вице-президента по продажам и маркетингу Микеля Мартинеса (Miquel Martinez), совершенно новый прайс-лист на бриллианты является наиболее прозрачным, объективным, надежным и точным указателем цен на бриллианты, из появившихся на рынке за последние десятилетия. Он также утверждает, что Diamond Price List™, который открыто публикует свою методологию на веб-сайте www.thediamondpricelist.com, был разработан для улучшения и повышения эффективности ценообразования за счет использования искусственного интеллекта (ИИ), машинного обучения и алгоритмов анализа данных практически без вмешательства человека. Использование этих технических достижений обеспечивает оптимизированный прейскурант, который наиболее точно и объективно отражает рынок.
Кроме того, Diamond Price List™ был разработан независимой, преданной своему делу командой ученых и математиков из Lucy Platforms. Вместе с запуском веб-сайта Diamond Price List™ выпускается мобильное приложение со справочным калькулятором DPL™ Diamond Price Calculator, которое доступно для загрузки в App Store и Google Play для всех устройств Apple и Android.
Калькулятор DPL™ помогает упростить и обобщить шаги, которые диамантер обычно должен предпринять, чтобы получить окончательную цену. Кроме того, Diamond Price List™ представит первый в мире отчет о мировом спросе на бриллианты и анализ рынка в режиме реального времени, используя свою платформу DPL™ Data Insights Platform.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished