Завод «Арт-КАРАТ» приобретает ювелирного ритейлера «АДАМАС»

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Cделка по приобретению старейшего омниканального ювелирного ритейлера России «АДАМАС» собственниками cамого молодого игрока на рынке производства и ритейла ювелирных изделий - белгородского ювелирного завода «Арт-КАРАТ» состоится в июле 2021 года.

Компания «АДАМАС», имеющая 180 магазинов в более чем 70 городах России, и завод «Арт-КАРАТ» входят в ТОП-10 компаний-игроков рынка по объему выручки. В 2022 году количество магазинов обновленной сети должно увеличиться до 250, сообщил «Арт-КАРАТ».

«Острая проблема торговых сетей сейчас - дефицит ассортимента и оборотных средств, возникший в условиях подорожания сырья для изготовления ювелирных изделий на 50-70% и ужесточения условий взаимодействия между поставщиками и реализаторами. На мой взгляд, объединение торговой сети и производства, специализирующегося на высоколиквидной продукции, будут способствовать росту объемов продаж и ускорению движения оборотных капиталов. В итоге покупатель будет там, где больше выбор. В перспективе мы можем говорить о создании предприятия – лидера ювелирной отрасли отечественного рынка», - прокомментировал генеральный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров России» Эдуард Уткин .



Алекс Шишло для Rough&Polished





