Эксклюзив
«Я думаю, что выращенные в лаборатории бриллианты никогда не будут угрозой для природных бриллиантов», - утверждает Суреш Хатхирамани, управляющий директор Facets Singapore
Диамантер и отраслевой эксперт с глубокими познаниями в области драгоценных камней и ювелирных изделий, Суреш Хатхирамани (Suresh Hathiramani) прошел обучение также в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of America, GIA)...
Сегодня
MIUZ Diamonds – бриллианты со столетней историей
Московский ювелирный завод всегда славился своими мастерами, получая призы и дипломы “лучшего предприятия ювелирной торговли”. У одного из старейших предприятий России – две любопытные новости: недавний 100-летний юбилей со времени основания и полный...
21 июня 2021
Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее
Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...
14 июня 2021
Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски
Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...
07 июня 2021
«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...
31 мая 2021
Завод «Арт-КАРАТ» приобретает ювелирного ритейлера «АДАМАС»
Компания «АДАМАС», имеющая 180 магазинов в более чем 70 городах России, и завод «Арт-КАРАТ» входят в ТОП-10 компаний-игроков рынка по объему выручки. В 2022 году количество магазинов обновленной сети должно увеличиться до 250, сообщил «Арт-КАРАТ».
«Острая проблема торговых сетей сейчас - дефицит ассортимента и оборотных средств, возникший в условиях подорожания сырья для изготовления ювелирных изделий на 50-70% и ужесточения условий взаимодействия между поставщиками и реализаторами. На мой взгляд, объединение торговой сети и производства, специализирующегося на высоколиквидной продукции, будут способствовать росту объемов продаж и ускорению движения оборотных капиталов. В итоге покупатель будет там, где больше выбор. В перспективе мы можем говорить о создании предприятия – лидера ювелирной отрасли отечественного рынка», - прокомментировал генеральный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров России» Эдуард Уткин .
Алекс Шишло для Rough&Polished