Эксклюзив

«Я думаю, что выращенные в лаборатории бриллианты никогда не будут угрозой для природных бриллиантов», - утверждает Суреш Хатхирамани, управляющий директор Facets Singapore

Диамантер и отраслевой эксперт с глубокими познаниями в области драгоценных камней и ювелирных изделий, Суреш Хатхирамани (Suresh Hathiramani) прошел обучение также в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of America, GIA)...

Сегодня

MIUZ Diamonds – бриллианты со столетней историей

Московский ювелирный завод всегда славился своими мастерами, получая призы и дипломы “лучшего предприятия ювелирной торговли”. У одного из старейших предприятий России – две любопытные новости: недавний 100-летний юбилей со времени основания и полный...

21 июня 2021

Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее

Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...

14 июня 2021

Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски

Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...

07 июня 2021

«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн

Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...

31 мая 2021

Завод «Арт-КАРАТ» приобретает ювелирного ритейлера «АДАМАС»

Сегодня
Новости
Cделка по приобретению старейшего омниканального ювелирного ритейлера России «АДАМАС» собственниками cамого молодого игрока на рынке производства и ритейла ювелирных изделий - белгородского ювелирного завода «Арт-КАРАТ» состоится в июле 2021 года.
Компания «АДАМАС», имеющая 180 магазинов в более чем 70 городах России, и завод «Арт-КАРАТ» входят в ТОП-10 компаний-игроков рынка по объему выручки. В 2022 году количество магазинов обновленной сети должно увеличиться до 250, сообщил «Арт-КАРАТ».
«Острая проблема торговых сетей сейчас - дефицит ассортимента и оборотных средств, возникший в условиях подорожания сырья для изготовления ювелирных изделий на 50-70% и ужесточения условий взаимодействия между поставщиками и реализаторами. На мой взгляд, объединение торговой сети и производства, специализирующегося на высоколиквидной продукции, будут способствовать росту объемов продаж и ускорению движения оборотных капиталов. В итоге покупатель будет там, где больше выбор. В перспективе мы можем говорить о создании предприятия – лидера ювелирной отрасли отечественного рынка», - прокомментировал генеральный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров России» Эдуард Уткин .

Алекс Шишло для Rough&Polished


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