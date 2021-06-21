Rio Tinto сохранит за собой бренд Argyle Pink Diamonds

Сегодня Новости

В сегодняшнем пресс-релизе горнодобывающая компания Rio Tinto сообщила, что сохранит за собой торговую марку Argyle Pink DiamondTM.

Rio Tinto заявила, что после закрытия знаменитого алмазного рудника Аргайл (Argyle) в ноябре 2020 года она тщательно рассматривала варианты будущего для известного бренда Argyle Pink DiamondsTM.

Rio Tinto хотела бы донести до алмазного рынка, что она сохранит бренд Argyle Pink DiamondsTM в своем портфеле алмазных активов и продолжит поддерживать деятельность по развитию рынка в ближайшие годы.

Бренд Argyle Pink DiamondsTM будет по-прежнему доступен во всем мире на оставшихся запасах Rio Tinto и на активных вторичных рынках бриллиантов и ювелирных изделий.

Argyle Pink DiamondsTM, основанный более 37 лет назад, является культовым австралийским брендом со значительным глобальным охватом, предоставляющим возможности для сохранения бренда после завершения добычи.

Rio Tinto по-прежнему привержена алмазной отрасли, продвигая вперед процедуру закрытия рудника Аргайл, сохраняя бренд Argyle Pink DiamondsTM, управляя своими долями в руднике Даявик (Diavik) в Канаде и продолжая поиски нового месторождения алмазной руды мирового класса.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





