Зимбабве потеряла 11 тонн золота из-за контрабанды

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Зимбабве потеряла треть своего годового производства золота из-за контрабандистов в прошлом году, сообщают СМИ со ссылкой на компанию Fidelity Printers and Refiners (FPR), являющуюся подразделением центрального банка с монополией на покупку, аффинаж и экспорт золота.

Согласно агентству AFP, страна потеряла около 11 тонн золота из-за «утечек», принимая во внимание, что в 2020 году FPR получила 19 тонн золота по сравнению с 33,2 тонны в 2018 году.

Бо́льшую часть золота контрабандой вывозили неофициальные мелкие горнодобывающие компании, которые продают драгоценный металл нелегальным торговцам золотом, а не FPR.

Как сообщалось, глава отдела операций с золотом Мехлулели Дубе (Mehluleli Dube) заявил на слушаниях в парламентском комитете по добыче полезных ископаемых, что задержки платежей в результате нехватки иностранной валюты побуждают горняков продавать свое золото контрабандистам.

«С тех пор мы приняли некоторые меры для стимулирования экспорта, чтобы наши горнодобывающие компании поставляли как можно больше золота», - сказал он.

По данным Международной кризисной группы (International Crisis Group), Зимбабве теряет из-за контрабанды золота на 1,5 млрд долларов в год.

Некоторые правительственные чиновники обвиняются в причастности к незаконной торговле и контрабанде золота.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





