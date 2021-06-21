Компания Titan продвигается вперед с планами расширения магазинов бренда Tanishq

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Открытие магазинов бренда Tanishq группы TATA, которые ее ювелирное подразделение Titan Jewellery Division планировало открыть в 2022 финансовом году, будет отложено из-за второй волны коронавируса, но, по сообщениям СМИ, компания набирает обороты в деле осуществления этих планов.

«Мы открыли 36 новых магазинов Tanishq в 2020 финансовом году и планировали открыть 35-36 новых магазинов Tanishq в 2021 финансовом году, но в итоге открыли 26 новых магазинов. Все было отложено из-за пандемии. В этом финансовом году мы планировали открыть до второй волны коронавируса 35-36 магазинов Tanishq, но после второй волны мы должны подвести итоги с тем, чтобы внести некоторые коррективы в выбранный курс», - говорит Аджой Чавла (Ajoy Chawla), генеральный директор ювелирного подразделения компании Titan.

Компания, у которой имеется 356 магазинов бренда Tanishq, планирует открытие своих торговых точек в течение двух лет. Большинство новых магазинов будет работать на основе договора франшизы.

Чавла также сказал, что, хотя рыночные условия остаются нестабильными и неопределенными, перспективы для ювелирных изделий остаются хорошими. Все магазины компании получили лицензии на клеймение от Бюро индийских стандартов (Bureau of Indian Standards, BIS), и все ювелирные изделия, включая 2 млн экземпляров, размещенных по всей стране, полностью прошли процедуру клеймения.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





