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Золотодобывающие компании должны стать более экологичными, чтобы достичь целей по выбросам к 2030 году
Оценивая темпы экологизации золота, доклад Wood Mackenzie прогнозирует прогресс в этой сфере золотодобытчиков в период до 2030 года, проводя сравнение уровней сокращения выбросов, необходимых для достижения целевых показателей в 2°C и 1,5°C.
Согласно оценкам, в 2019 году золотодобывающая промышленность произвела выбросы более 55 млн т эквивалента CO2 в рамках 1 и 2 категорий, что составляет примерно 0,2% от общих глобальных выбросов углерода. Хотя это немного по сравнению с другими областями в энергетическом секторе, золотодобывающие компании не должны расслабляться в своем стремлении к созданию более устойчивого горнодобывающего сектора.
Рори Таунсенд (Rory Townsend), руководитель отдела исследований золота Wood Mackenzie, в связи с этим сказал: «Горнодобывающие компании, которые не стремятся уменьшить свое воздействие на окружающую среду, скорее всего, потеряют благосклонность инвесторов и будут испытывать трудности в получении финансирования на свои проекты».
Хотя несколько углеродоемких рудников должны свернуть работу до 2030 года, в последнее время срок эксплуатации рудников увеличивается наряду с повышением цен на золото. Это может потребовать более энергичных действий по сокращению выбросов в соответствии с целевым показателем сокращения выбросов углерода.
Однако, чтобы изменить восприятие этой проблемы в отрасли, необходимы коллективные усилия. По мнению Таунсенда, это возможность для горнодобывающих компаний повысить свою экологичность, особенно в то время, когда другие классы активов, такие как криптовалюта, ставят под сомнение их обязательства по обеспечению устойчивости.
В докладе к золотой отрасли отнесены 339 крупных золотых рудников или 60% от общего объема золотых рудников. Производство золота на первичных месторождениях меди, цинка и никеля исключено из этого анализа. Кроме того, доклад не рассматривает мелкомасштабную, неформальную, старательскую и незаконную добычу золота из-за непрозрачного характера поставок.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished