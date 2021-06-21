Золотодобывающие компании должны стать более экологичными, чтобы достичь целей по выбросам к 2030 году

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Глобальная золотодобывающая промышленность в целом приближается к достижению к концу текущего десятилетия целевого показателя по удержанию глобального повышения средних температур на Земле на уровне 2°C по сравнению с доиндустриальным уровнем. Однако, согласно докладу исследовательской и консалтинговой компании Wood Mackenzie, требуются дополнительные действия, чтобы отрасль могла достичь и превзойти отметку в 1,5°C.

Оценивая темпы экологизации золота, доклад Wood Mackenzie прогнозирует прогресс в этой сфере золотодобытчиков в период до 2030 года, проводя сравнение уровней сокращения выбросов, необходимых для достижения целевых показателей в 2°C и 1,5°C.

Согласно оценкам, в 2019 году золотодобывающая промышленность произвела выбросы более 55 млн т эквивалента CO2 в рамках 1 и 2 категорий, что составляет примерно 0,2% от общих глобальных выбросов углерода. Хотя это немного по сравнению с другими областями в энергетическом секторе, золотодобывающие компании не должны расслабляться в своем стремлении к созданию более устойчивого горнодобывающего сектора.

Рори Таунсенд (Rory Townsend), руководитель отдела исследований золота Wood Mackenzie, в связи с этим сказал: «Горнодобывающие компании, которые не стремятся уменьшить свое воздействие на окружающую среду, скорее всего, потеряют благосклонность инвесторов и будут испытывать трудности в получении финансирования на свои проекты».

Хотя несколько углеродоемких рудников должны свернуть работу до 2030 года, в последнее время срок эксплуатации рудников увеличивается наряду с повышением цен на золото. Это может потребовать более энергичных действий по сокращению выбросов в соответствии с целевым показателем сокращения выбросов углерода.

Однако, чтобы изменить восприятие этой проблемы в отрасли, необходимы коллективные усилия. По мнению Таунсенда, это возможность для горнодобывающих компаний повысить свою экологичность, особенно в то время, когда другие классы активов, такие как криптовалюта, ставят под сомнение их обязательства по обеспечению устойчивости.

В докладе к золотой отрасли отнесены 339 крупных золотых рудников или 60% от общего объема золотых рудников. Производство золота на первичных месторождениях меди, цинка и никеля исключено из этого анализа. Кроме того, доклад не рассматривает мелкомасштабную, неформальную, старательскую и незаконную добычу золота из-за непрозрачного характера поставок.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





