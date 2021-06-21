АЛРОСА возобновила добычу на карьере «Заря» Айхальского ГОКа

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АЛРОСА в июне возобновила добычу на карьере «Заря» Айхальского ГОКа. Началась отгрузка руды на рудный склад фабрики № 14 для последующего обогащения и повторной оценки качества алмазов, сообщила пресс-служба компании.

АЛРОСА приостанавливала добычу на трубке «Заря» в мае 2020 года на фоне значительного снижения спроса и продаж алмазной продукции, спровоцированных в том числе началом пандемии коронавируса. В условиях продолжающегося со второй половины 2020 года восстановления алмазно-бриллиантового рынка АЛРОСА в мае 2021 года получила согласование Ростехнадзора на возобновление горных работ на «Заре». До конца 2021 года там планируется добыть более 1,2 млн тонн руды. Кимберлитовая трубка «Заря», открытая Амакинской экспедицией в 1973 году, находится в 2 км юго-восточнее трубки «Айхал». АЛРОСА начала разработку месторождения «Заря» в 2016 году, первая руда была добыта в апреле 2019 года. В 2019 году добыча алмазов на карьере «Заря» составила 38 тыс. каратов, в 2020 году - 257 тыс. каратов.



Алекс Шишло для Rough&Polished





