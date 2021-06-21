Ана де Армас снова станет мировым послом NDC

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Совет по продвижению природных алмазов (Natural Diamond Council, NDC) объявил, что актриса Ана де Армас (Ana de Armas) второй год подряд будет всемирным послом отраслевой организации и снимется в ее новой глобальной рекламной кампании в сентябре этого года.

NDC также сообщил о готовности коллекции ювелирных украшений с бриллиантами, разработанной Малией Макнотон (Malyia McNaughton), которая является одним из участников инициативы организации по поддержке начинающих дизайнеров.

NDC оповестила производителей и розничных торговцев алмазной индустрии, что они могут адаптировать и выставить на продажу коллекцию к сезону осенних/праздничных распродаж, совпадающему с началом рекламной кампании в сентябре.



Алекс Шишло для Rough&Polished



