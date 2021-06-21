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Южноафриканцы узнают на собственном горьком опыте, что не все то алмаз, что сверкает
Продажа алмаза за £30 000, а также обнаружение других алмазов вызвали интерес у местных белых фермеров, как и у иностранных старателей и торговцев алмазами.
Это ознаменовало зарождение индустрии, которая оценивается во много миллионов долларов.
Перенесемся в 2021 год; недавно в деревне Квахлати в южноафриканской провинции Квазулу-Натал возникла «алмазная лихорадка» после того, как пастух первым выкопал блестящий камень в открытом поле.
Тысячи искателей удачи со всей страны отправились в этот район, чтобы присоединиться к сельским жителям, которые занялись поиском алмазов с момента обнаружения камней.
«Это (предполагаемая добыча алмазов) означает, что наша жизнь изменится, потому что ни у кого не было нормальной работы, у меня случайные заработки», - сказал изданию Reuters один землекоп по имени Мендо Сабело (Mendo Sabelo).
Это открытие изменило жизнь, поскольку он держал в руках горстку крошечных камней.
«Когда я вернулся с ними домой, семья была вне себя от радости», - добавил он.
Однако горнодобывающий департамент Южной Африки направил на место группу, состоящую из специалистов по геологии и горной добыче, для сбора проб и проведения анализа.
Эти большие надежды напоминают афоризм, гласящий, что «не все то золото, что блестит». Это означает, что не все, что кажется драгоценным, оказывается таковым.
Учитывая то, что произошло в Южной Африке, вероятно, можно сказать, что «не все то бриллиант, что сверкает».
Эта аксиома имела смысл в прошлое воскресенье, когда местное правительство объявило, что камни, вызвавшие алмазную лихорадку, были просто кварцем.
«Проведенные испытания убедительно показали, что камни, обнаруженные в этом районе, не являются алмазами, как некоторые надеялись», - сказал член исполнительного совета провинции по экономическому развитию и туризму Рави Пиллэй (Ravi Pillay).
«То, что было обнаружено, - это кристаллы кварца», - добавил он.
Он сказал, что стоимость кристаллов кварца еще не установлена.
«Следует отметить, что ценность кристаллов кварца очень низкая по сравнению со стоимостью алмазов», - сказал Пиллэй.
Представители местного правительства заявили, что место, где были обнаружены кристаллы кварца, находилось рядом с потоком вулканической породы под названием долерит, «который не бывает в зоне, где есть месторождения алмазов».
Утверждается, что «алмазная лихорадка» нанесла серьезный ущерб, поскольку на площади около 50 гектаров в настоящее время образовались ямы до одного метра.
Кристаллы кварца были обычным явлением в осадочном бассейне, известном как Супергруппа Кару, который простирается над этим участком.
Последний раз алмазная лихорадка на юге Африки была в Зимбабве, на месторождении Маранге (Marange), где большинство людей заработали состояние, в то время как другие, как сообщается, погибли от рук органов государственной безопасности, что Хараре отрицает.
К сожалению, кристаллы кварца не оказались алмазами, как было в 1869 году в реке Ваал или алмазами на месторождении Маранге в 2006 году.
«Я хотел, чтобы это были настоящие алмазы, люди много страдали», - сказал один южноафриканец по имени Уильям Уильямс (William Williams).
Однако некоторые южноафриканцы скептически отнеслись к результатам исследования.
«[Скажет ли] правительство, были ли это алмазы? Люди квахлати должны заставить своих экспертов проверить эти камни», - сказал один из южноафриканцев в своем твите.
Другой южноафриканец Мадире Машабела (Madire Mashabela) сказал: «Пусть [местные люди] продолжают добывать эти камни, или скоро этот участок земли будет занят гигантской иностранной компанией».
В добыче алмазов в Южной Африке доминируют крупные корпорации.
Южноафриканская организация производителей алмазов (South African Diamond Producers Organisation, Sadpo) недавно заявила, что за последние 16 лет потеряла около 90% компаний, задействованных в этом секторе, и около 20 000 рабочих мест. COVID-19 усугубил ситуацию до такой степени, что отрасль может исчезнуть в ближайшие десять лет, если не будут приняты срочные меры для исправления ситуации, сказал председатель Sadpo Линдон де Мейон (Lyndon de Meillon).
Он сказал, что чрезмерное регулирование сдерживает рост сектора, и до 8% оборота малых и юниорных алмазных рудников тратится на расходы, связанные с соблюдением нормативных требований.
Сектор сократился с примерно 2 000 компаний, работающих в ЮАР в 2004 году, до нынешних 200.
Mэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished