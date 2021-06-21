Южноафриканцы узнают на собственном горьком опыте, что не все то алмаз, что сверкает

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Южная Африка испытала свою первую алмазную лихорадку после обнаружения в 1869 году алмаза Звезда Южной Африки (Star of South Africa) весом 83,5 карата недалеко от берега реки Ваал.

Продажа алмаза за £30 000, а также обнаружение других алмазов вызвали интерес у местных белых фермеров, как и у иностранных старателей и торговцев алмазами.

Это ознаменовало зарождение индустрии, которая оценивается во много миллионов долларов.

Перенесемся в 2021 год; недавно в деревне Квахлати в южноафриканской провинции Квазулу-Натал возникла «алмазная лихорадка» после того, как пастух первым выкопал блестящий камень в открытом поле.

Тысячи искателей удачи со всей страны отправились в этот район, чтобы присоединиться к сельским жителям, которые занялись поиском алмазов с момента обнаружения камней.

«Это (предполагаемая добыча алмазов) означает, что наша жизнь изменится, потому что ни у кого не было нормальной работы, у меня случайные заработки», - сказал изданию Reuters один землекоп по имени Мендо Сабело (Mendo Sabelo).

Это открытие изменило жизнь, поскольку он держал в руках горстку крошечных камней.

«Когда я вернулся с ними домой, семья была вне себя от радости», - добавил он.

Однако горнодобывающий департамент Южной Африки направил на место группу, состоящую из специалистов по геологии и горной добыче, для сбора проб и проведения анализа.

Эти большие надежды напоминают афоризм, гласящий, что «не все то золото, что блестит». Это означает, что не все, что кажется драгоценным, оказывается таковым.

Учитывая то, что произошло в Южной Африке, вероятно, можно сказать, что «не все то бриллиант, что сверкает».

Эта аксиома имела смысл в прошлое воскресенье, когда местное правительство объявило, что камни, вызвавшие алмазную лихорадку, были просто кварцем.

«Проведенные испытания убедительно показали, что камни, обнаруженные в этом районе, не являются алмазами, как некоторые надеялись», - сказал член исполнительного совета провинции по экономическому развитию и туризму Рави Пиллэй (Ravi Pillay).

«То, что было обнаружено, - это кристаллы кварца», - добавил он.

Он сказал, что стоимость кристаллов кварца еще не установлена.

«Следует отметить, что ценность кристаллов кварца очень низкая по сравнению со стоимостью алмазов», - сказал Пиллэй.

Представители местного правительства заявили, что место, где были обнаружены кристаллы кварца, находилось рядом с потоком вулканической породы под названием долерит, «который не бывает в зоне, где есть месторождения алмазов».

Утверждается, что «алмазная лихорадка» нанесла серьезный ущерб, поскольку на площади около 50 гектаров в настоящее время образовались ямы до одного метра.

Кристаллы кварца были обычным явлением в осадочном бассейне, известном как Супергруппа Кару, который простирается над этим участком.

Последний раз алмазная лихорадка на юге Африки была в Зимбабве, на месторождении Маранге (Marange), где большинство людей заработали состояние, в то время как другие, как сообщается, погибли от рук органов государственной безопасности, что Хараре отрицает.

К сожалению, кристаллы кварца не оказались алмазами, как было в 1869 году в реке Ваал или алмазами на месторождении Маранге в 2006 году.

«Я хотел, чтобы это были настоящие алмазы, люди много страдали», - сказал один южноафриканец по имени Уильям Уильямс (William Williams).

Однако некоторые южноафриканцы скептически отнеслись к результатам исследования.

«[Скажет ли] правительство, были ли это алмазы? Люди квахлати должны заставить своих экспертов проверить эти камни», - сказал один из южноафриканцев в своем твите.

Другой южноафриканец Мадире Машабела (Madire Mashabela) сказал: «Пусть [местные люди] продолжают добывать эти камни, или скоро этот участок земли будет занят гигантской иностранной компанией».

В добыче алмазов в Южной Африке доминируют крупные корпорации.

Южноафриканская организация производителей алмазов (South African Diamond Producers Organisation, Sadpo) недавно заявила, что за последние 16 лет потеряла около 90% компаний, задействованных в этом секторе, и около 20 000 рабочих мест. COVID-19 усугубил ситуацию до такой степени, что отрасль может исчезнуть в ближайшие десять лет, если не будут приняты срочные меры для исправления ситуации, сказал председатель Sadpo Линдон де Мейон (Lyndon de Meillon).

Он сказал, что чрезмерное регулирование сдерживает рост сектора, и до 8% оборота малых и юниорных алмазных рудников тратится на расходы, связанные с соблюдением нормативных требований.

Сектор сократился с примерно 2 000 компаний, работающих в ЮАР в 2004 году, до нынешних 200.



Mэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





