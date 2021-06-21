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Lucara Diamond добыла алмаз весом 1 174 карата на руднике Карове
Фото: Lucara Diamond
Компания Lucara Diamond извлекла из руды алмаз размером 1 174,76 карата на полностью принадлежащем ей руднике Карове (Karowe) в Ботсване.
В сообщении компании об этом говорится, что алмаз размером 77x55x33 мм представляет собой драгоценный камень формы «cleavage» переменного качества со значительными областями высококачественного белого драгоценного материала. Он был извлечен в результате прямого измельчения руды, полученной с участка EM/PK (S) южного крыла месторождения.
Это третий алмаз массой свыше 1000 каратов, извлеченный в южной части кимберлита AK6 с 2015 года, помимо алмаза Севело (Sewelô) массой 1 758 каратов и Леседи ла Рона (Lesedi La Rona) массой 1 109 каратов.
«Lucara Diamond рада сообщить об еще одной исторической добыче алмаза и о третьем алмазе весом более 1000 каратов, что является мировым рекордом для Карове, - заявила исполнительный директор компании Эйра Томас (Eira Thomas). - Несмотря на сложность структуры, эти извлеченные алмазы действительно содержат в себе большие области белого высококачественного драгоценного материала, которые будут преобразованы в результате нашего партнерства с компанией HB Antwerp в ценные коллекции бриллиантов высшего качества, столь востребованных сегодня на рынке».
Эйра Томас сказала, что Lucara Diamond также обнаружила ряд других высококачественных белых драгоценных камней размером до 148 каратов.
На руднике Карове с начала года было добыто 17 алмазов весом более 100 каратов, в том числе 5 алмазов весом более 300 каратов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished