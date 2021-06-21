Lucara Diamond добыла алмаз весом 1 174 карата на руднике Карове

Фото: Lucara Diamond

Компания Lucara Diamond извлекла из руды алмаз размером 1 174,76 карата на полностью принадлежащем ей руднике Карове (Karowe) в Ботсване.В сообщении компании об этом говорится, что алмаз размером 77x55x33 мм представляет собой драгоценный камень формы «cleavage» переменного качества со значительными областями высококачественного белого драгоценного материала. Он был извлечен в результате прямого измельчения руды, полученной с участка EM/PK (S) южного крыла месторождения.Это третий алмаз массой свыше 1000 каратов, извлеченный в южной части кимберлита AK6 с 2015 года, помимо алмаза Севело (Sewelô) массой 1 758 каратов и Леседи ла Рона (Lesedi La Rona) массой 1 109 каратов.«Lucara Diamond рада сообщить об еще одной исторической добыче алмаза и о третьем алмазе весом более 1000 каратов, что является мировым рекордом для Карове, - заявила исполнительный директор компании Эйра Томас (Eira Thomas). - Несмотря на сложность структуры, эти извлеченные алмазы действительно содержат в себе большие области белого высококачественного драгоценного материала, которые будут преобразованы в результате нашего партнерства с компанией HB Antwerp в ценные коллекции бриллиантов высшего качества, столь востребованных сегодня на рынке».Эйра Томас сказала, что Lucara Diamond также обнаружила ряд других высококачественных белых драгоценных камней размером до 148 каратов.На руднике Карове с начала года было добыто 17 алмазов весом более 100 каратов, в том числе 5 алмазов весом более 300 каратов.