De Beers увеличила доход от последней продажи алмазного сырья

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De Beers выручила 470 млн долларов в ходе своего пятого цикла продаж по сравнению с 385 млн долларов в предыдущем цикле продаж, по данным ее материнской компании Anglo American.

«Поскольку спрос на ювелирные изделия с бриллиантами на ключевых потребительских рынках США и Китая продолжает оставаться положительным, а производственные мощности в Индии восстанавливаются, мы наблюдаем высокий спрос на необработанные алмазы в течение пятого цикла продаж, - сказал генеральный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver). - Общее настроение становится все более оптимистичным по мере того, как мы приближаемся ко второй половине года, и, хотя риски, связанные с глобальной пандемией, сохраняются, нас обнадеживает состояние рынка».

Согласно сообщениям СМИ, недавно De Beers повысила цены на некоторые категории алмазного сырья в пятом цикле продаж на фоне роста спроса со стороны огранщиков.

Информационное агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на неназванные источники, что De Beers подняла цены на некоторые категории алмазов весом более 2 каратов примерно на 10%, при этом рост цен в процентах на другую дорогую продукцию выражался высокими однозначными цифрами.

Кроме того, алмазодобывающая компания повысила цены на некоторые категории мелкой продукции.

По данным Bloomberg, показатели De Beers росли с конца прошлого года и уже вернулись к докоронавирусным уровням.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





