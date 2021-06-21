Дубайская биржа подписала меморандум о взаимопонимании с Суданом для укрепления рынка золота в Африке

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Дубайская биржа золота и сырьевых товаров (Dubai Gold & Commodities Exchange, DGCX) объявила о подписании Меморандума о взаимопонимании с Управлением по регулированию финансовых рынков (Financial Markets Regulatory Authority, FMA) в Судане для укрепления двустороннего сотрудничества в торговле золотом между ОАЭ и Суданом посредством обмена опытом, говорится в пресс-релизе DGCX.

Согласно данному меморандуму, DGCX и FMA будут сотрудничать в областях взаимной выгоды, развивать сотрудничество и обмениваться знаниями о торговле золотом.

Лес Мале (Les Male), генеральный директор DGCX, в связи с этим сказал: «Мы рады наладить партнерские отношения с Управлением по регулированию финансовых рынков Судана и вместе работать над укреплением рынка золота в Африке. DGCX стратегически расположена между Дальним Востоком, Европой и Африкой, служа уникальными глобальными воротами для трейдеров и инвесторов. Помня об этом, наряду с нашими глубокими знаниями и опытом в торговле сырьевыми товарами, мы уверены, что принесем огромную пользу FMA и экспортному рынку золота Судана, одновременно реализуя наше видение по расширению нашего международного присутствия и содействию более широкой трансграничной торговле».

Д-р Шавги Азми Махмуд (Shawgi Azmi Mahmoud), генеральный директор FMA, со своей стороны отметил: «Управление по регулированию финансовых рынков Судана радо сотрудничать с DGCX и использовать ее опыт для расширения возможностей инвесторов и трейдеров на рынке. Создание правительством Судана биржи золота представляет собой важную веху для страны. Мы ожидаем, что это сотрудничество сыграет важную роль в стимулировании роста торговли золотом внутри страны и региона. Судан известен своей добычей золота, в среднем производя 70-100 тонн металла в год, поэтому это стратегическое партнерство поможет значительно развить экономику. Вместе с регулирующими органами в ОАЭ мы надеемся предложить новые продукты и услуги для наших членов, чтобы они служили и приносили пользу двум странам».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





