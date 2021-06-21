Эксклюзив
MIUZ Diamonds – бриллианты со столетней историей
Московский ювелирный завод всегда славился своими мастерами, получая призы и дипломы “лучшего предприятия ювелирной торговли”. У одного из старейших предприятий России – две любопытные новости: недавний 100-летний юбилей со времени основания и полный...
21 июня 2021
Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее
Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...
14 июня 2021
Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски
Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...
07 июня 2021
«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...
31 мая 2021
Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях
Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...
24 мая 2021
Дубайская биржа подписала меморандум о взаимопонимании с Суданом для укрепления рынка золота в Африке
Согласно данному меморандуму, DGCX и FMA будут сотрудничать в областях взаимной выгоды, развивать сотрудничество и обмениваться знаниями о торговле золотом.
Лес Мале (Les Male), генеральный директор DGCX, в связи с этим сказал: «Мы рады наладить партнерские отношения с Управлением по регулированию финансовых рынков Судана и вместе работать над укреплением рынка золота в Африке. DGCX стратегически расположена между Дальним Востоком, Европой и Африкой, служа уникальными глобальными воротами для трейдеров и инвесторов. Помня об этом, наряду с нашими глубокими знаниями и опытом в торговле сырьевыми товарами, мы уверены, что принесем огромную пользу FMA и экспортному рынку золота Судана, одновременно реализуя наше видение по расширению нашего международного присутствия и содействию более широкой трансграничной торговле».
Д-р Шавги Азми Махмуд (Shawgi Azmi Mahmoud), генеральный директор FMA, со своей стороны отметил: «Управление по регулированию финансовых рынков Судана радо сотрудничать с DGCX и использовать ее опыт для расширения возможностей инвесторов и трейдеров на рынке. Создание правительством Судана биржи золота представляет собой важную веху для страны. Мы ожидаем, что это сотрудничество сыграет важную роль в стимулировании роста торговли золотом внутри страны и региона. Судан известен своей добычей золота, в среднем производя 70-100 тонн металла в год, поэтому это стратегическое партнерство поможет значительно развить экономику. Вместе с регулирующими органами в ОАЭ мы надеемся предложить новые продукты и услуги для наших членов, чтобы они служили и приносили пользу двум странам».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished