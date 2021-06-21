Ведущие отраслевые субъекты примут участие в сентябрьской выставке Vicenzaoro

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Рынок золотых украшений с уверенностью на успех ожидает предстоящую сессию международной ювелирной выставки VOS Vicenzaoro September-The Jewellery Boutique Show, которая пройдет 10-14 сентября 2021 года в итальянском Виченце.

Мероприятия организовано Итальянской выставочной группой IEG совместно с T. GOLD, международной выставкой оборудования и передовых технологий, применяемых в дизайне и обработке ювелирных изделий, и VOVintage, эксклюзивным рынком винтажных часов и ювелирных изделий.

На первом для Европы международном отраслевом мероприятии года ожидаются покупатели из стран Ближнего Востока и Северной Америки, а также из Франции, Германии и России.

Выставочные площади забронировали такие крупные бренды, как Fope, Roberto Coin, Crivelli, Bros Manifatture, Unoaerre, Graziella Group, Chrysos, Karizia, World Diamond Group.

Индекс покупателей VBI - Vicenzaoro, который периодически отслеживает настроения представительной группы ювелирных инсайдеров со всего мира, сообщил в июне, что их уверенность в будущем бизнеса выросла более чем вдвое по сравнению с прошлым годом. Столь же быстро растет готовность покупателей из стран Ближнего Востока и Северной Америки, а также Европы и Италии принять участие в оффлайн-сессии VOS.



Алекс Шишло для Rough&Polished





