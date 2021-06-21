Эксклюзив
MIUZ Diamonds – бриллианты со столетней историей
Московский ювелирный завод всегда славился своими мастерами, получая призы и дипломы “лучшего предприятия ювелирной торговли”. У одного из старейших предприятий России – две любопытные новости: недавний 100-летний юбилей со времени основания и полный...
21 июня 2021
Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее
Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...
14 июня 2021
Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски
Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...
07 июня 2021
«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...
31 мая 2021
Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях
Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...
24 мая 2021
Ведущие отраслевые субъекты примут участие в сентябрьской выставке Vicenzaoro
Мероприятия организовано Итальянской выставочной группой IEG совместно с T. GOLD, международной выставкой оборудования и передовых технологий, применяемых в дизайне и обработке ювелирных изделий, и VOVintage, эксклюзивным рынком винтажных часов и ювелирных изделий.
На первом для Европы международном отраслевом мероприятии года ожидаются покупатели из стран Ближнего Востока и Северной Америки, а также из Франции, Германии и России.
Выставочные площади забронировали такие крупные бренды, как Fope, Roberto Coin, Crivelli, Bros Manifatture, Unoaerre, Graziella Group, Chrysos, Karizia, World Diamond Group.
Индекс покупателей VBI - Vicenzaoro, который периодически отслеживает настроения представительной группы ювелирных инсайдеров со всего мира, сообщил в июне, что их уверенность в будущем бизнеса выросла более чем вдвое по сравнению с прошлым годом. Столь же быстро растет готовность покупателей из стран Ближнего Востока и Северной Америки, а также Европы и Италии принять участие в оффлайн-сессии VOS.
Алекс Шишло для Rough&Polished