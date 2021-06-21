Эксклюзив
MIUZ Diamonds – бриллианты со столетней историей
Московский ювелирный завод всегда славился своими мастерами, получая призы и дипломы “лучшего предприятия ювелирной торговли”. У одного из старейших предприятий России – две любопытные новости: недавний 100-летний юбилей со времени основания и полный...
21 июня 2021
Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее
Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...
14 июня 2021
Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски
Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...
07 июня 2021
«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...
31 мая 2021
Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях
Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...
24 мая 2021
«Гильдия ювелиров России» провела свое отчетно-выборное собрание
О состоянии отечественного ювелирного рынка собравшимся доложил генеральный директор ассоциации Эдуард Уткин. Несмотря на непростые времена, розничные объёмы продаж ювелирных изделий в рублях остались практически на прежнем уровне. Это объясняется тем, что в торгово-розничных сетях оставалась подушка из товарного запаса. Объёмы производства в оптовых ценах, то здесь отмечается падение. Негативная картина и по опробованию и клеймению, она иллюстрирует снижение объёмов производства изделий из золота и серебра.
В отрасли снижается число субъектов малого и среднего предпринимательства. Есть предпосылки, что в 2021 году это снижение продолжится, сказал Уткин.
Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ассоциации за 2019-2020 годы представил ревизор Дмитрий Кунцев. Он сообщил, что основным видом деятельности ассоциации в отчетный период были разработка и установление стандартов и правил предпринимательской деятельности, соблюдение профессиональной этики и взаимодействие в целях создания и развития национального рынка ювелирных украшений.
Александр Шишло для Rough&Polished