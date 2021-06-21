«Гильдия ювелиров России» провела свое отчетно-выборное собрание

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Ассоциация «Гильдия ювелиров России» провела 18 июня свое отчетно-выборное собрание. В связи со сложной ситуацией по заболеваемости коронавирусной инфекцией, собрание проводилось в формате видеоконференции.

О состоянии отечественного ювелирного рынка собравшимся доложил генеральный директор ассоциации Эдуард Уткин. Несмотря на непростые времена, розничные объёмы продаж ювелирных изделий в рублях остались практически на прежнем уровне. Это объясняется тем, что в торгово-розничных сетях оставалась подушка из товарного запаса. Объёмы производства в оптовых ценах, то здесь отмечается падение. Негативная картина и по опробованию и клеймению, она иллюстрирует снижение объёмов производства изделий из золота и серебра.

В отрасли снижается число субъектов малого и среднего предпринимательства. Есть предпосылки, что в 2021 году это снижение продолжится, сказал Уткин.

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ассоциации за 2019-2020 годы представил ревизор Дмитрий Кунцев. Он сообщил, что основным видом деятельности ассоциации в отчетный период были разработка и установление стандартов и правил предпринимательской деятельности, соблюдение профессиональной этики и взаимодействие в целях создания и развития национального рынка ювелирных украшений.



Александр Шишло для Rough&Polished



