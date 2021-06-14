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MIUZ Diamonds – бриллианты со столетней историей
Московский ювелирный завод всегда славился своими мастерами, получая призы и дипломы “лучшего предприятия ювелирной торговли”. У одного из старейших предприятий России – две любопытные новости: недавний 100-летний юбилей со времени основания и полный...
Вчера
Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее
Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...
14 июня 2021
Заявление компании Pandora о выращенных в лаборатории камнях не приведет к обесценению природных бриллиантов - Зимниски
Ювелирный ритейлер Pandora недавно объявил, что больше не будет покупать природные бриллианты, поскольку он перешел на выращенные в лаборатории бриллианты. Однако аналитик алмазного рынка Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew...
07 июня 2021
«Объем алмазов Forevermark, которые мы продаем через индийских партнеров, намного выше, чем в других частях мира», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain) работал в индийском подразделении De Beers еще в 2010 году, когда он стал главой отдела розничной торговли. В 2014 году он занял пост президента Forevermark, а в настоящее время он является управляющим директором De...
31 мая 2021
Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях
Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...
24 мая 2021
«Норникель»: экология, КМНС, общественный контроль
Председатель комиссии Общественной палаты по экологии и охране окружающей среды Елена Шаройкина напомнила участникам, что открытый диалог между компанией, властью и обществом начался год назад. Тогда для работы над корректировками плана ликвидации разлива топлива и обеспечения общественного контроля при Комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды была создана экспертная группа, в состав которой вошли представители НКО и науки.
«Для дополнительной проверки точности анализы производились параллельно в двух лабораториях, Северного (Арктического) федерального университета в Архангельске и НПО «Тайфун». Исследования не выявили превышений предельно допустимых норм вредных веществ в рыбе бассейна реки Пясины, однако было бы интересно сравнить результаты с данными Росрыболовства», - сказал председатель правления Проектного офиса развития Арктики Николай Доронин. Ведомство проводило свою экспертизу, однако детали полученных результатов еще не представлены.
Только результаты дальнейшего мониторинга покажут, нужны ли дополнительные меры ликвидации последствий разлива, заявил Владимир Чернышев, начальник управления государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, атмосферного воздуха и земельного надзора Росприроднадзора. Итоги подобных происшествий непонятны до конца без верификации, которая базируется на первичных данных, считает Иван Блоков, директор по программам, исследованиям и экспертизе российского отделения Гринпис.
«Извлечение уроков из аварии является одним из главнейших факторов предотвращения будущих аварий», - заметил Алексей Книжников, руководитель программы по экологической ответственности бизнеса WWF. По его словам, очень важно создавать документы, которые максимально подробно описывают эти уроки.
Вице-президент «Норникеля» Андрей Грачев подчеркнул, что компания постоянно поддерживает диалог с коренными малочисленными народами Севера. Так в структуре компании был создан отдел по работе с ними, прошло первое заседание Координационного совета общин КМНС. «Норильский никель» по сути формирует новую практику и задает стандарты взаимоотношений с местными сообществами», - считает Андрей Грачев. Дискуссию на эту тему продолжили эксперт по правам коренных народов Павел Суляндзига, подключившийся из США, и глава Ассоциации КМНС Таймыра Григорий Дюкарев.
Владимир Малахов, Rough&Polished