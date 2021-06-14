«Норникель»: экология, КМНС, общественный контроль

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Реализация мероприятий стратегии дивизионов в области экологии и изменения климата «Норникеля» потребует до $1 млрд в год, сообщил старший вице-президент по устойчивому развитию компании Андрей Бугров. «Программа рассчитана до 2030 года, впереди 10 лет. По моим подсчетам, примерно это будет стоить чуть меньше одного миллиарда долларов в год», - сказал он во время круглого стола в Общественной палате РФ, посвященного презентации экологической стратегии «Норникеля».

Председатель комиссии Общественной палаты по экологии и охране окружающей среды Елена Шаройкина напомнила участникам, что открытый диалог между компанией, властью и обществом начался год назад. Тогда для работы над корректировками плана ликвидации разлива топлива и обеспечения общественного контроля при Комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды была создана экспертная группа, в состав которой вошли представители НКО и науки.

«Для дополнительной проверки точности анализы производились параллельно в двух лабораториях, Северного (Арктического) федерального университета в Архангельске и НПО «Тайфун». Исследования не выявили превышений предельно допустимых норм вредных веществ в рыбе бассейна реки Пясины, однако было бы интересно сравнить результаты с данными Росрыболовства», - сказал председатель правления Проектного офиса развития Арктики Николай Доронин. Ведомство проводило свою экспертизу, однако детали полученных результатов еще не представлены.

Только результаты дальнейшего мониторинга покажут, нужны ли дополнительные меры ликвидации последствий разлива, заявил Владимир Чернышев, начальник управления государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, атмосферного воздуха и земельного надзора Росприроднадзора. Итоги подобных происшествий непонятны до конца без верификации, которая базируется на первичных данных, считает Иван Блоков, директор по программам, исследованиям и экспертизе российского отделения Гринпис.

«Извлечение уроков из аварии является одним из главнейших факторов предотвращения будущих аварий», - заметил Алексей Книжников, руководитель программы по экологической ответственности бизнеса WWF. По его словам, очень важно создавать документы, которые максимально подробно описывают эти уроки.

Вице-президент «Норникеля» Андрей Грачев подчеркнул, что компания постоянно поддерживает диалог с коренными малочисленными народами Севера. Так в структуре компании был создан отдел по работе с ними, прошло первое заседание Координационного совета общин КМНС. «Норильский никель» по сути формирует новую практику и задает стандарты взаимоотношений с местными сообществами», - считает Андрей Грачев. Дискуссию на эту тему продолжили эксперт по правам коренных народов Павел Суляндзига, подключившийся из США, и глава Ассоциации КМНС Таймыра Григорий Дюкарев.



Владимир Малахов, Rough&Polished





