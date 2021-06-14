Лесото выставило на аукцион алмазы, собранные у нелегальных добытчиков

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По сообщениям СМИ, правительство Лесото недавно выставило на аукцион алмазы, собранные у нелегальных добытчиков.

В прошлом году Национальное собрание страны приняло закон, который амнистировал людей, владеющих незаконно добытыми необработанными алмазами, если они объявят об этом властям.

Газета The Southern Times сообщила, что из 493 выставленных на аукцион алмазов 140 были добровольно переданы населением, а 353 были конфискованы полицией.

Аукцион, который проходил с 27 по 29 мая, привлек покупателей из Нидерландов, Израиля и Южной Африки, а также местных покупателей.

Министр горнодобывающей промышленности Сериалонг Ку (Serialong Qoo) заявил, что доходы, полученные от конфискованных алмазов, пойдут государству, а доходы от камней, добровольно переданных властям, будут перечисляться на банковские счета владельцев.

«Я очень рад, что этот день наконец наступил после того, как он был первоначально отложен из-за пандемии COVID-19, - сказал он. - Это большой шаг, поскольку теперь парламент поддержал идею разрешить добычу людям из народа басуто с их кирками и лопатами на законных основаниях».

Ожидалось, что принятие в 2020 году Положений о драгоценных камнях (с целью предотвращения незаконного оборота и хищения алмазов) устранит незаконно добытые алмазы с черного рынка и откроет путь для повторного введения правительством старательской и мелкомасштабной добычи.

Мелкомасштабная добыча алмазов в Лесото была впервые введена в 1961 году в районе рудника Летсенг-ла-Тераи (Letšeng-la-Terai), а затем распространилась на районы Хололо (Hololo), Као (Kao) и Ликхобонг (Liqhobong).

Однако в 2004 году правительство прекратило выдачу лицензий на мелкомасштабную добычу полезных ископаемых из соображений безопасности, поскольку этот сектор был в основном неформальным и нерегулируемым.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





