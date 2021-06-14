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MIUZ Diamonds – бриллианты со столетней историей
Московский ювелирный завод всегда славился своими мастерами, получая призы и дипломы “лучшего предприятия ювелирной торговли”. У одного из старейших предприятий России – две любопытные новости: недавний 100-летний юбилей со времени основания и полный...
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Ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами – это будущее
Как основатель бренда Diamond Little Star® Лю Цзянцзян активно участвует в различных деловых мероприятиях. Он основал Аналитический центр по выращенным в лаборатории бриллиантам в Китае и Клуб выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае. В то же время...
14 июня 2021
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Новая лаборатория GSI в Джайпуре будет специализироваться на цветных драгоценных камнях
Компания Gemological Science International (GSI) открыла новую лабораторию в Джайпуре, Индия. Поскольку этот штат является столицей цветных драгоценных камней, лаборатория будет включать в себя подразделение, специализирующееся на их географическом...
24 мая 2021
Ботсвана продлила компании Tsodilo Resources лицензию на разведку на два года
На лицензионном участке находится алмазоносный кимберлитовый проект компании BK16.
«Мы рады, что правительство продлило лицензию на BK16, что позволит нам перейти к нашей программе оценки в рамках второй фазы работ, которая будет включать в себя поверхностную валовую пробу в объеме 20 000 тонн кимберлита, которая улучшит результаты уже проделанной работы и повысит уверенность в ценности алмазов и их содержании по мере того, как мы приближаемся к разработке этого актива», - сказал председатель совета директоров и главный исполнительный директор Tsodilo Resources Джеймс Брукс (James Bruchs).
Кимберлитовая трубка BK16 расположена в пределах кимберлитового месторождения Орапа (Orapa) в Ботсване и содержит редкие и ценные алмазы типа IIa.
BK16 расположена в 37 км к юго-востоку от алмазного рудника Орапа (AK01), в 25 км к юго-востоку от алмазного рудника Дамтшаа (Damtshaa), в 13 км к северо-востоку от алмазного рудника Летлхакане (Letlhakane), который эксплуатируется компанией Debswana, и в 28 км к северо-востоку от рудника Карове (Karowe) компании Lucara Diamond Corporation (AK6).
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished