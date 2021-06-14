Ботсвана продлила компании Tsodilo Resources лицензию на разведку на два года

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Tsodilo Resources сообщила, что ее лицензия на разведку 369/2014 была продлена правительством Ботсваны на два года, начиная с 1 октября 2021 года.

На лицензионном участке находится алмазоносный кимберлитовый проект компании BK16.

«Мы рады, что правительство продлило лицензию на BK16, что позволит нам перейти к нашей программе оценки в рамках второй фазы работ, которая будет включать в себя поверхностную валовую пробу в объеме 20 000 тонн кимберлита, которая улучшит результаты уже проделанной работы и повысит уверенность в ценности алмазов и их содержании по мере того, как мы приближаемся к разработке этого актива», - сказал председатель совета директоров и главный исполнительный директор Tsodilo Resources Джеймс Брукс (James Bruchs).

Кимберлитовая трубка BK16 расположена в пределах кимберлитового месторождения Орапа (Orapa) в Ботсване и содержит редкие и ценные алмазы типа IIa.

BK16 расположена в 37 км к юго-востоку от алмазного рудника Орапа (AK01), в 25 км к юго-востоку от алмазного рудника Дамтшаа (Damtshaa), в 13 км к северо-востоку от алмазного рудника Летлхакане (Letlhakane), который эксплуатируется компанией Debswana, и в 28 км к северо-востоку от рудника Карове (Karowe) компании Lucara Diamond Corporation (AK6).



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





